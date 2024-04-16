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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15668
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.04.24 - 11:03
Цитата:
вокруг путина тоже полно евреев он кто?
и да в Израиле самая большая русскоязычная община западного мира вне россии (может сша еще) почему собчак (русская?) имеет гражданство израиля то тогда?))Цитата:
старая песня
никто не имеет права говорить о русском народе кроме кого? кроме всех
а русские это кто? это не нация а цивилизация по твоим же словам, то есть про русских могут говорить все кто считает себя русским
шах и мат
темболее никто не доказал что пугачева не русская и галкин тоже кстати Цитата:
кому должна? Цитата:
откуда такой анализ ее вяканий? проводили экспертизу? Цитата:
когда царь держал крепостных русских людей это презрение или высокомерие? Цитата:
ну так а че вы за ними повторяете то? взяли и переняли нехорошую черту еврейского шовинизма называя всех чу**и, х*ми и хо**и инородцами) Цитата:
правильное слово разбилЦитата:
да бог с вами
просто че ныть потом на всех каналах что в Казахстане отменили парад победы? какие неблагодарные нацмены оказывается чужую победу принижают
победили и воевали только русские же
остальные не претендуют уже просто оть***ь уже с этим 9 мая тогда
Цитата:
да
советский народ победил
а не русские
русские как они себя называли прямо, под триколором тогда в армии власова людей сжигали в концлагерях
а советский народ с ними воевал
никакого разделения не было а если уж копать по национализму как вы любите последнее время то и руководил всеми грузин у которого был главный помощник еврей каганович, армиями руководил русский жуков, поляк Рокоссовский, донской казак буденный, украинец тимошенко и армянин баграмян
Цитата:
о русском народе можете трындеть в истории при российскую империю если на то пошло
после 1917 никакого народа не было была советская общность где не понятно где русский а где нет
шукшин мордвин считался русским но писал о советском колхозе
таноми52:
И да, сомневаюсь, что она русская...Хотя бы потому, что вокруг неё слишком много евреев и потому, что уехала она не куда-нибудь, а в Израиль
И да, сомневаюсь, что она русская...Хотя бы потому, что вокруг неё слишком много евреев и потому, что уехала она не куда-нибудь, а в Израиль
вокруг путина тоже полно евреев он кто?
и да в Израиле самая большая русскоязычная община западного мира вне россии (может сша еще) почему собчак (русская?) имеет гражданство израиля то тогда?))Цитата:
таноми52:
И да, она не имела право так говорить о русском народе
И да, она не имела право так говорить о русском народе
старая песня
никто не имеет права говорить о русском народе кроме кого? кроме всех
а русские это кто? это не нация а цивилизация по твоим же словам, то есть про русских могут говорить все кто считает себя русским
шах и мат
темболее никто не доказал что пугачева не русская и галкин тоже кстати Цитата:
таноми52:
Она же должна быть выше уровнем, чем баба Нюра
Она же должна быть выше уровнем, чем баба Нюра
кому должна? Цитата:
таноми52:
А вякнула, как базарная баба, до конца не понимающая, что говорит...
А вякнула, как базарная баба, до конца не понимающая, что говорит...
откуда такой анализ ее вяканий? проводили экспертизу? Цитата:
таноми52:
А это уже сознательное оскорбление, высокомерие и презрение, свойственное "избранным" по отношению к гоям.
А это уже сознательное оскорбление, высокомерие и презрение, свойственное "избранным" по отношению к гоям.
когда царь держал крепостных русских людей это презрение или высокомерие? Цитата:
таноми52:
Первыми шовинистами на земле были евреи, разделившими человечество на "богом избранный народ" и гоев
Первыми шовинистами на земле были евреи, разделившими человечество на "богом избранный народ" и гоев
ну так а че вы за ними повторяете то? взяли и переняли нехорошую черту еврейского шовинизма называя всех чу**и, х*ми и хо**и инородцами) Цитата:
таноми52:
Ну, как и предсказывалось: разбил на молекулы и оплевал всё.
Ну, как и предсказывалось: разбил на молекулы и оплевал всё.
правильное слово разбилЦитата:
таноми52:
Старая песня: обида нацменов, что про них забыли.
Старая песня: обида нацменов, что про них забыли.
да бог с вами
просто че ныть потом на всех каналах что в Казахстане отменили парад победы? какие неблагодарные нацмены оказывается чужую победу принижают
победили и воевали только русские же
остальные не претендуют уже просто оть***ь уже с этим 9 мая тогда
Цитата:
таноми52:
В каждом упоминании о героизме следует перечислять все 200 национальности...
В каждом упоминании о героизме следует перечислять все 200 национальности...
да
советский народ победил
а не русские
русские как они себя называли прямо, под триколором тогда в армии власова людей сжигали в концлагерях
а советский народ с ними воевал
никакого разделения не было а если уж копать по национализму как вы любите последнее время то и руководил всеми грузин у которого был главный помощник еврей каганович, армиями руководил русский жуков, поляк Рокоссовский, донской казак буденный, украинец тимошенко и армянин баграмян
Цитата:
таноми52:
В сочинении, кстати, речь шла именно о русском народе
В сочинении, кстати, речь шла именно о русском народе
о русском народе можете трындеть в истории при российскую империю если на то пошло
после 1917 никакого народа не было была советская общность где не понятно где русский а где нет
шукшин мордвин считался русским но писал о советском колхозе
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15668
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.04.24 - 11:07
сами сначала орут что русский это не национальность а цивилизация
мол все могут быть русскими если считают себя таковыми
а потом воняют что евреи не могут считаться в этой цивилизации русскими, они евреи в первую очередь
и кавказцы не могут
и среднеазиаты
и прибалты
и поляки
и сибиряки
и татары с башкирами
это всё не русские фу фу фу
а кто тогда русские? мордва?
мол все могут быть русскими если считают себя таковыми
а потом воняют что евреи не могут считаться в этой цивилизации русскими, они евреи в первую очередь
и кавказцы не могут
и среднеазиаты
и прибалты
и поляки
и сибиряки
и татары с башкирами
это всё не русские фу фу фу
а кто тогда русские? мордва?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15668
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.04.24 - 11:15
Цитата:
ну да гагарина выбрали потому что титов больно с арийской внешностью был да еще и имя герман
а пугачеву потому что ротару молдованка, аида ведищева еврейка (у которой реально голос шикарный и спела она хитяр в разы больше) анне веске эстонка, а анна герман вообще полячка не катит))
Карачун:
быть может и с пугачевой так же комплексно она была самым подходящим кандидатом на роль какой-нибудь лучшей советской певицы, ну и партия её так и позиционировала. а поскольку партия и собственное ухо органы разные, то вполне вероятно что хитов было больше у других певцов.
быть может и с пугачевой так же комплексно она была самым подходящим кандидатом на роль какой-нибудь лучшей советской певицы, ну и партия её так и позиционировала. а поскольку партия и собственное ухо органы разные, то вполне вероятно что хитов было больше у других певцов.
ну да гагарина выбрали потому что титов больно с арийской внешностью был да еще и имя герман
а пугачеву потому что ротару молдованка, аида ведищева еврейка (у которой реально голос шикарный и спела она хитяр в разы больше) анне веске эстонка, а анна герман вообще полячка не катит))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22972
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.04.24 - 11:20
Цитата:
Явно же Курчатов пишет)) ну откуда Абайке знать у кого там какой голос... пАлитесь, товарищи сменщики, пАлитесь
abaika95:
ну да гагарина выбрали потому что титов больно с арийской внешностью был да еще и имя герман а пугачеву потому что ротару молдованка, аида ведищева еврейка (у которой реально голос шикарный и спела она хитяр в разы больше) анне веске эстонка, а анна герман вообще полячка не катит))
ну да гагарина выбрали потому что титов больно с арийской внешностью был да еще и имя герман а пугачеву потому что ротару молдованка, аида ведищева еврейка (у которой реально голос шикарный и спела она хитяр в разы больше) анне веске эстонка, а анна герман вообще полячка не катит))
Явно же Курчатов пишет)) ну откуда Абайке знать у кого там какой голос... пАлитесь, товарищи сменщики, пАлитесь
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