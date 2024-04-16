Отправлено: - 11:03

таноми52:

И да, сомневаюсь, что она русская...Хотя бы потому, что вокруг неё слишком много евреев и потому, что уехала она не куда-нибудь, а в Израиль

таноми52:

И да, она не имела право так говорить о русском народе

таноми52:

Она же должна быть выше уровнем, чем баба Нюра

таноми52:

А вякнула, как базарная баба, до конца не понимающая, что говорит...

таноми52:

А это уже сознательное оскорбление, высокомерие и презрение, свойственное "избранным" по отношению к гоям.

таноми52:

Первыми шовинистами на земле были евреи, разделившими человечество на "богом избранный народ" и гоев

таноми52:

Ну, как и предсказывалось: разбил на молекулы и оплевал всё.

таноми52:

Старая песня: обида нацменов, что про них забыли.

таноми52:

В каждом упоминании о героизме следует перечислять все 200 национальности...

таноми52:

В сочинении, кстати, речь шла именно о русском народе

Цитата:вокруг путина тоже полно евреев он кто?и да в Израиле самая большая русскоязычная община западного мира вне россии (может сша еще) почему собчак (русская?) имеет гражданство израиля то тогда?))Цитата:старая песняникто не имеет права говорить о русском народе кроме кого? кроме всеха русские это кто? это не нация а цивилизация по твоим же словам, то есть про русских могут говорить все кто считает себя русскимшах и маттемболее никто не доказал что пугачева не русская и галкин тоже кстати Цитата:кому должна? Цитата:откуда такой анализ ее вяканий? проводили экспертизу? Цитата:когда царь держал крепостных русских людей это презрение или высокомерие? Цитата:ну так а че вы за ними повторяете то? взяли и переняли нехорошую черту еврейского шовинизма называя всех чу**и, х*ми и хо**и инородцами) Цитата:правильное слово разбилЦитата:да бог с вамипросто че ныть потом на всех каналах что в Казахстане отменили парад победы? какие неблагодарные нацмены оказывается чужую победу принижаютпобедили и воевали только русские жеостальные не претендуют уже просто оть***ь уже с этим 9 мая тогдаЦитата:дасоветский народ победила не русскиерусские как они себя называли прямо, под триколором тогда в армии власова людей сжигали в концлагеряха советский народ с ними воевалникакого разделения не было а если уж копать по национализму как вы любите последнее время то и руководил всеми грузин у которого был главный помощник еврей каганович, армиями руководил русский жуков, поляк Рокоссовский, донской казак буденный, украинец тимошенко и армянин баграмянЦитата:о русском народе можете трындеть в истории при российскую империю если на то пошлопосле 1917 никакого народа не было была советская общность где не понятно где русский а где нетшукшин мордвин считался русским но писал о советском колхозе