Отправлено: - 10:55

Kairat stayer:

Спектр рассматриваемых вопросов, как и ранее широкий, в свете последних событии происходящих в Израиле, Иране, Украине, Россий, США, Европе и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 16.04.2024 - 11:57]

[Исправлено: Kairat stayer, 16.04.2024 - 11:59]

Цитата:Время летит, почти 6 лет тому назад, в дискуссиях с отдельными грамотеями, в частности с ОМ (Обликоморале), отмечал про Израиль и Иран. ОМ, из пол пенка всегда заводился говорил, что в конфликте с Ираном Израилю союзники отказали в помощи, мол хватит на американцев молится. В Европе с ихней дерьмократией, начинается разруха и хаос, ну и про США нелестно отзывался.В настоящее время, ОМ оказался в своих предсказаниях не прав. На днях Иран нанёс ракетные удары (баллистика, шахеды и.т.д.), отразить помогли ВВС США, Великобританий и Франций, сбито на дальних подступах 99%. У Израиля развиты ВПК и образование, медицина и.т.д. Есть ядерная триада, совместно с французами в 1956 построили ядерный ректор. Перебежчик Мордехай Вануну, работавший в израильском ядерном центре в Димоне, в 1986 году дал интервью британской газете Sunday Times, в котором рассказал о военной ядерной программе Израиля. Именно он сообщил, что у Израиля есть ядерное оружие. Тогда мир узнал о секретном ядерном заводе "Махон-2" в пустыне Негев, из обнародованных Вануну сведений следовало, что Израиль к 1986 году успел накопить до 200 ядерных зарядов. В последствии Вануну был выкраден из Италии агентами израильской спецслужбы "Моссад", предстал перед судом и был приговорен к заключению на 18 лет за пособничество врагу. На свободу Вануну вышел в апреле 2004 года с условием не покидать страну и не общаться с иностранцами без предварительного согласия израильских властей.Процитирую, как обычно самого себя (03.06.2018 год):Kairat stayer: В том регионе, Израиль сам с кем угодно справится, без сторонней помощи, если третьи страны будут встревать американцы помогут. В США Д. Трамм единолично и самостоятельно не принимает решения, а решает Конгресс. За Европу выше же указал, что с 3 по 15 июня текущего года НАТО проводит учения «Сэйбр страйк», в Германию, Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Прибалтику перебросили из США танки «Абрамс», боевые машины «Брэдли», гаубицы «Паладин» и.т.д. любого противника условного и реального замочат. Японии и Южной Корее помогли, пару эсминцев появились не далеко от Северной Кореи, Ким Чен Ын сразу разговорчивым стал. Если бы там была конфронтация, связанная с Северной Кореей, тогда американцы развернули бы на территориях Южной Кореи и Японии более серьёзное оружие, наличие которого не понравилось бы Китаю, у последних длящияся трения с Японцами. Ведь, тоже некоторые страны, как и вы в вашем тоне говорили, типа северокорейцы будут траву кушать, но покажут американцам "кузькину мать".Грамотеи в основном не вникают в суть, конфликт Израиля с соседями длящийся. В том году обсуждали, когда 7 октября Хамас нанёс ракетные удары по территории Израиля, было убито около 1500 человек, в том числе 1200 мирных жителей и тысячи граждан были взяты в заложники. При этом из сектора газа в 2006 году Израиль в одностороннем порядке вывел свою армию. Израиль хочет жить с соседями в мире и согласии, отдельные это поняли и взаимодействуют с первыми - ОАЭ, СА, Иордания и другие.Подробнее здесь: