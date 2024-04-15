Отправлено: - 01:27

mks2703:

а тут чел обогатился незаконно на 1,269 лярда - сравните. Он оказался не в той стране, не в то время и занимался не тем чем надо

[Исправлено: EvilWizard, 16.04.2024 - 01:30]

Цитата:Мы с Вами пару недель назад тут вроде в комментах обсуждали судьбу Галкину. И уверены были, какой будет приговор суда. Там ещё второй приговор на подходе - за то же самое в отношении Елисеева.Ну лично я с Вами не согласен, что там проблема в том, что он оказался не там, и не в то время, хотя на протяжении почти полугода Вы почти единственный понимали, под комментами НГ, в чём тут суть по делу... Просто не охота много говорить, но приговор весьма справедлив, хоть я с ним и не согласен. Лично я бы на месте судьи вынес суровее, минимум на полгода...))) И да, он лично не заработал на этом всём 1,3 ярда. Суд считал ВСЁ, и все его расходы на незаконный бизнес. И всё взыскал с него...