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≡ "Представлял угрозу финансовой безопасности страны" - Приговор по делу Дениса Галкина вынесли в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49002
"Представлял угрозу финансовой безопасности страны" - Приговор по делу Дениса Галкина вынесли в суде Костаная
Отправлено: 15.04.24 - 11:10
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- Угроза была связана с тем, что Галкин не выяснял происхождение денег, которые к нему поступали от клиентов для обмена на криптовалюту, - пояснил судья. - Поступающие к нему деньги могли быть нажиты преступным путем.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
34
Re: "Представлял угрозу финансовой безопасности...
Отправлено: 15.04.24 - 11:10
#1
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Мои прогнозы несколько не оправдались. Был уверен, что получит 2,5 - 3 года реального срока. И именно из-за создания этой самой "угрозы финансовой безопасности страны". Случай такой в стране не первый, практика уже сформировалась.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
35
Re: "Представлял угрозу финансовой безопасности...
Отправлено: 15.04.24 - 11:44
#2
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Признать Галкина виновным и назначить ему 2 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселения), - огласил судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ.
Кроме того, осужденного на 7 лет лишили права заниматься деятельность в финансовой сфере.
2 И 7 ЭТО КАК ТО МОЖНО ОБЬЯСНИТЬ? ЧТО Я ПРОПУСТИЛ? :-P
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6203
Re: "Представлял угрозу финансовой безопасности...
Отправлено: 15.04.24 - 12:24
#3
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Цитата:
ZanoZOV:
2 И 7 ЭТО КАК ТО МОЖНО ОБЬЯСНИТЬ?


2 года он будет отбывать срок в колонии; а, в течении 7 лет после выхода из колонии, ему нельзя заниматься бизнесом в сфере финансовой деятельности ( но, магазинчик у дома, салон интимных услуг, автомойку, шиномонтажку, чебуречную, таксовать и подобное он открыть может).
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1267
Re: "Представлял угрозу финансовой безопасности...
Отправлено: 15.04.24 - 12:33
#4
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Угрозу финансовой безопасности страны у нас представляют только чиновники.
А это - так, мелочь. Судили для отчётности, для создания видимости бурной деятельности.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
35
Re: "Представлял угрозу финансовой безопасности...
Отправлено: 15.04.24 - 13:17
#5
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7 лет после выхода из колонии, ему нельзя заниматься бизнесом в сфере финансовой деятельности, ДА ТАМ НАВЕРНО ХВАТИТ , МОЖНО И 70 НЕ ЗАНИМАТЬСЯ 8-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1805
Re: "Представлял угрозу финансовой безопасности...
Отправлено: 15.04.24 - 14:32
#6
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Цитата:
Дениса Галкина арестовали в зале суда. До этого у него была подписка о невыезде.

Источник:


От сумы и от тюрьмы не зарекайся! Никогда не говори „никогда“, жизнь может повернуться своей худшей стороной к каждому и даже самый богатый и успешный человек не застрахован от тюрьмы и бедности.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
98
Re: "Представлял угрозу финансовой безопасности...
Отправлено: 15.04.24 - 16:10
#7
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Цитата:
- Она была связана с тем, что Галкин не выяснял происхождение денег, которые к нему поступали от клиентов для обмена на криптовалюту, - пояснил Оразбай. - Поступающие к нему деньги могли быть нажиты преступным путем, но он этого не выяснял. Источник:


не пойму как человек не имеющий отношения к правоохранительным органам может проверить чей то денежные средства?
если допустим коррупционер получил взятку наличными и пошел в супермаркет набрал там полную корзину продуктов в том числе дорогого бухла всякого, то кассир на кассе должен проверять происхождения денег у покупателя что ли? эта зарплата его или не трудовые доходы?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6203
Re: "Представлял угрозу финансовой безопасности...
Отправлено: 15.04.24 - 17:34
#8
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Цитата:
ZanoZOV:
НАВЕРНО ХВАТИТ


И более ярда тоже конфисковали- как незаконный доход.
Да, и в колонии - смотрящие тоже своего не упустят, наверное - за что нибудь посадят на счётчик.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
302
Re: "Представлял угрозу финансовой безопасности...
Отправлено: 15.04.24 - 20:45
#9
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Цитата:
Skeptic:
А это - так, мелочь. Судили для отчётности, для создания видимости бурной деятельности.


Ну так неплохая мелочь. 10 лярдов выделили из областного бюджета на ликвидацию ущерба от потопа, а тут чел обогатился незаконно на 1,269 лярда - сравните. Он оказался не в той стране, не в то время и занимался не тем чем надо. Он не лицензированный игрок в этой игре.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
34
"Представлял угрозу финансовой безопасности страны" - Приговор по делу Дениса Галкина вынесли в суде Костаная
Отправлено: 16.04.24 - 01:27
#10
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Цитата:
mks2703:
а тут чел обогатился незаконно на 1,269 лярда - сравните. Он оказался не в той стране, не в то время и занимался не тем чем надо


Мы с Вами пару недель назад тут вроде в комментах обсуждали судьбу Галкину. И уверены были, какой будет приговор суда. Там ещё второй приговор на подходе - за то же самое в отношении Елисеева.

Ну лично я с Вами не согласен, что там проблема в том, что он оказался не там, и не в то время, хотя на протяжении почти полугода Вы почти единственный понимали, под комментами НГ, в чём тут суть по делу... Просто не охота много говорить, но приговор весьма справедлив, хоть я с ним и не согласен. Лично я бы на месте судьи вынес суровее, минимум на полгода...))) И да, он лично не заработал на этом всём 1,3 ярда. Суд считал ВСЁ, и все его расходы на незаконный бизнес. И всё взыскал с него...

[Исправлено: EvilWizard, 16.04.2024 - 01:30]
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
34
"Представлял угрозу финансовой безопасности страны" - Приговор по делу Дениса Галкина вынесли в суде Костаная
Отправлено: 16.04.24 - 01:50
#11
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Цитата:
Skeptic:
Угрозу финансовой безопасности страны у нас представляют только чиновники.


Именно поэтому ему всего лишь двушку суд и отмерил. Не больше. Потому что он помогал именно таким чиновникам выводить деньги. Да ладно, спорить тут не очень хочу. Пусть обл.суд даст оценку. Приговор Галкину лично изучил - очень гуманный суд.
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