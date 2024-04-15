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≡ "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49002
"Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная
Отправлено: 15.04.24 - 12:30
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По словам акима, под выкуп и снос могут попасть больше сотни домов. Марат Жундубаев запретил своим подчиненным выдавать разрешения на строительство жилых домов в этом районе. "Никто там ничего строить не будет" - подчеркнул он.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1267
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 12:30
#1
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"Нобудем" разделить надо. Но будем.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1267
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 12:31
#2
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Сменится аким и на месте будущего парка снова начнут вырубать деревья и строить что-нибудь...
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
715
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 12:51
#3
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У людей свои дома, огороды, хозяйства. Акимату только одно - выкупить-снести-выселить.
Ну хоть в этот раз прикрыто благими намерениями. Но сносить вышестоящие районы наримановки думаю мы не дадим.
Нужно инициировать сбор подписей против этих ПДП и генпланов.

В городе есть где строить. Расширяйте город, тяните новые коммуникации. Зачем выселять людей, десятилетиями живущих в своих домах? Чиновники- это люди приходящие. Пришли, росчерком пера дади добро, получили откат- и в забвение. А люди, простые люди, вынуждены страдать и пожинать плоды временных "слуг" народа.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37656
"Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная
Отправлено: 15.04.24 - 14:38
#4
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Ну там вроде бы много старых домов, многим повезет.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15665
"Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная
Отправлено: 15.04.24 - 14:54
#5
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Цитата:
vofkakst:
У людей свои дома, огороды, хозяйства. Акимату только одно - выкупить-снести-выселить.

Им деньги дадут за их дома,хозяйства и всё остальное
По сути купят их участки которые и так надо восстанавливать
Цитата:
vofkakst:
В городе есть где строить. Расширяйте город, тяните новые коммуникации. Зачем выселять людей, десятилетиями живущих в своих домах

Потомучто там жить уже не возможно
Затопило и не факт что ещё раз не затопит
Цитата:
vofkakst:
Чиновники- это люди приходящие

Человек на свете тоже материя приходяще уходящая
Цитата:
vofkakst:
. А люди, простые люди, вынуждены страдать и пожинать плоды временных "слуг" народа.

Как будто люди сейчас из за акимата страдают

Паводок
Стихийное бедствие
Если бы там ураган прошел они бы тоже ныли что акимат виноват и пусть выплачивает?

Я вообще выступаю за капитализм
Страхуйте свое имущество и требуй потом с банка выплаты
Государство не страховое общество
Людям у кого квартиры горят никто же не возмещает ущерб почему-то

[Исправлено: abaika95, 15.04.2024 - 15:55]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1805
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 15:05
#6
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Цитата:
Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная

Источник:

И настучать по жбану коммунякам которые дали разрешение на строительство в подтопляемой зоне
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
715
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 15:16
#7
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Цитата:
abaika95:
Как будто люди сейчас из за акимата страдают

Не надо цепляться за что-то олно.
Выше - смысл...
Но сносить вышестоящие районы наримановки думаю мы не дадим.Нужно инициировать сбор подписей против этих ПДП и генпланов.

Читайте не отдельными фразами
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
715
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 15:23
#8
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Цитата:
abaika95:
Им деньги дадут за их дома,хозяйства и всё остальное

По рыночным (выгодным ТОЛЬКО для акимата) ценам.
А при переезде - оформление документов, ремонт и все такое. Это кто-то учитывает? Нет.
То что не подлежит восстановлению - вопрос один.
Жилые массивы сносить (пусть это и частный сектор) это вопрос второй.
И снос районов в которых люди живут своей (теперь уже тревожной) жизнью - мне видится вообще нарушением права, данного жителям конституцией РК
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
128
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 20:51
#9
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Гос-во не страховое общество и это должно быть известно власть имущим и простым и непростым гражданам! Надо как в РФ выплату производить только если имущество застраховано в страховой компании, потому что гос-во не страховая компания! Пора, всем качающим права, со ссылкой на Конституцию, разъяснить раз и навсегда, скоро дармоедства не будет! Гос-во не лишало вашего жилища, и не изымало, а стихия забрало у вас ваши жилища не застрахованное! Ведь знают, что постоянно Тобол топит ваши жилища, дачи и другое имущество, поэтому нужно было его страховать от стихийных бедствий! В ст.25 Конституции РК прямо указано "Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда. Указанным в законе категориям граждан, нуждающимся в жилье, оно предоставляется за доступную плату из государственных жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами". В будущем, если хотите жить в Справедливом Казахстане, все будет решаться в правовом поле как при капитализме. Как говориться бог страдал и вам велел! Ведь стихия, это дело божье, а не рук правящей власти. Радуйтесь, если возместят за счет бюджета, по остаточной стоимости имущества!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15665
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 20:59
#10
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Цитата:
vofkakst:
По рыночным (выгодным ТОЛЬКО для акимата) ценам.

Рыночные цены на то и рыночные
Что не выгодны никому)
Акимат на рынок не может влиять
Цитата:
vofkakst:
А при переезде - оформление документов, ремонт и все такое. Это кто-то учитывает? Нет.

Ну пусть не переезжают
Восстановливают дома и живут пока в машинах
Только цены у этих домов смешные
Им столько и дадут Цитата:
vofkakst:
И снос районов в которых люди живут своей (теперь уже тревожной) жизнью

Как они там живут то если все утопло?)
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
302
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 21:01
#11
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Всё верно аким говорит. Там где есть опасность для жизни людей, там люди жить не должны.
Только вот дилемма, это частники и часть из них хотят жить в частных домах. У многих дома не потянут на хорошую компенсацию - на дом не хватит точно - хороший новый дом.
По проекту от государства новый дом будет примерно стоить 22 млн тенге.
Допустим людям выделяют участки под ИЖС, в безопасном месте, строят им типовые дома за 22 ляма. Вычитывают положенную компенсацию за утраченный дом (дома ведь будут сносить), а оставшуюся сумму дают людям в качестве беспроцентного займа на 10,20,30 лет.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
128
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 21:08
#12
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Цитата:
mks2703:

Цитата:
mks2703:
Допустим людям выделяют участки под ИЖС, в безопасном месте, строят им типовые дома за 22 ляма. Вычитывают положенную компенсацию за утраченный дом (дома ведь будут сносить), а оставшуюся сумму дают людям в качестве беспроцентного займа на 10,20,30 лет.

Вот такое решение будет правильным в Справедливом Казахстане и законным! Кто не дружит с законом, пусть проходят мимо с выплаченной компенсацией!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
715
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 16.04.24 - 00:47
#13
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Абайка и абике не поняли ни слова из моих комментариев. Ну да ладно.
Я не говорю что государство должно.
Я про снос рядом находящейся наримановки, не затронутой паводком.
Вы же все смешались в одну кучу, сделали неправильные выводы и хорохоритесь. Дело ваше.
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