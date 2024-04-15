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≡ «Подвалы влажные, иногда водичка бывает» - Строительство долгожданного дома в микрорайоне Аэропорт завершается
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49002
«Подвалы влажные, иногда водичка бывает» - Строительство долгожданного дома в микрорайоне Аэропорт завершается
Отправлено: 15.04.24 - 17:56
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Дом № 45/3 планировали ввести в эксплуатацию до конца марта, но, как сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, сроки «немного затянулось». Он обозначил последнюю дату сдачи долгостроя. И рассказал о будущем всего микрорайона.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6203
Re: «Подвалы влажные, иногда водичка бывает» - Строительство...
Отправлено: 15.04.24 - 17:56
#1
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Молодец, Жундубаев: - все сопли Ахметова и Архимеда убрал, почти. Быть ему акимом области.
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
156
«Подвалы влажные, иногда водичка бывает» - Строительство долгожданного дома в микрорайоне Аэропорт завершается
Отправлено: 16.04.24 - 00:08
#2
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Ну внешний дизайн дома, конечно... противненько... это же краска.. можно и покреативней что ли.. покрасивее.. как в детском саду...

[Исправлено: Неравнодушный гражданин, 16.04.2024 - 01:09]
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