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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4640
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.04.24 - 04:46
#5431
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Цитата:
abaika95:
А ниче что она открыто говорит что Пугачева еврейка и не имеет права рассуждать о нации с тысячелетней историей))

Это как раз таки ничё, мировая политика просто пестрит такими фактами. У самых казалось бы ярых демократов зачастую прорвался антисемитизм!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5370
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.04.24 - 10:16
#5432
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Ниже по ссылке, в видео очередное интервью Сергея Олеговича Жирнова с генералом СВР. Виталий говорил, что генерала смотрит и слушает. Спектр рассматриваемых вопросов, как и ранее широкий, в свете последних событии происходящих в Израиле, Иране, Украине, Россий, США, Европе и.т.д.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5370
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.04.24 - 11:37
#5433
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Гром гремит, студия трясётся,
Европа бойся и включай мозги.
Если не одумаешься, превратишься в пыль, глупый европеец,
это ужасы наводит, миролюбивый ядерный эксперт. :lol: :lol: :lol:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5370
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.04.24 - 16:25
#5434
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У Аллы Борисовны Пугачёвой, сегодня юбилей - 75 лет, ей всех благ, долгих лет жизни и мира всем!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6203
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.04.24 - 17:44
#5435
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Цитата:
Kairat stayer:
Аллы Борисовны Пугачёвой, сегодня юбилей - 75 лет


Она великая певица- можно долго и нудно обсуждать: -что, как, в каком тоне и где она сказала: - но, мы любим её за её ТАЛАНТ певицы, мы любим певицу за её ГОЛОС. Всё остальное -ДЕСЯТОЕ.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5370
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.04.24 - 19:09
#5436
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Цитата:
ACROS:
Она великая певица- можно долго и нудно обсуждать: -что, как, в каком тоне и где она сказала: - но, мы любим её за её ТАЛАНТ певицы, мы любим певицу за её ГОЛОС. Всё остальное -ДЕСЯТОЕ.


Всё верно, у нас большинство граждан, ранее проживавшие в союзе уважали и уважают её за талант, как всесоюзную примадонну. Вклад Аллы Борисовны, в эстраду не умалить и не вычеркнуть. При этом, после её антивоенных высказываний в РФ, убрали с эфиров, сегодня не было ни одной передачи о ней.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15665
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.04.24 - 20:49
#5437
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Цитата:
ACROS:
Она великая певица- можно долго и нудно обсуждать: -что, как, в каком тоне и где она сказала: - но, мы любим её за её ТАЛАНТ певицы, мы любим певицу за её ГОЛОС. Всё остальное -ДЕСЯТОЕ.

А что там великого?

Я никогда не понимал когда она на всех каналах светилась как примадонна русской эстрады
Это что такое вообще? Кто ее назначил? Песни абсолютно нишевые на любителя
Типа Ваенги современной
Про любовь-морковь вообще женская тема
Она и Ротару две певички
Но она видимо через фиг пойми кого захватила власть в шоу Бизе 90ых и влияла на концертную программу и программы целых каналов
Пропихивала своих любимчиков и задвигала конкурентов

Тоесть абсолютно советская тема
Были красные директора
Комсомольцы ставшие олигархами
А тут советская певичка стала влиятельным лоббистом
Таким же стал кстати и Кобзон активно завязанный на этнических ОПГ и международной мафии
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15665
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.04.24 - 20:50
#5438
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Цитата:
Kairat stayer:
Вклад Аллы Борисовны, в эстраду не умалить и не вычеркнуть.

А ты такой холодный как айсберг в океане
Ах орлекино
И миллион алых роз

Обычный вклад)
Тогда мне кажется у других певцов хитяр больше было
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5370
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.04.24 - 20:56
#5439
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Цитата:
abaika95:
Она и Ротару две певички Но она видимо через фиг пойми кого захватила власть в шоу Бизе 90ых и влияла на концертную программу и программы целых каналов


Ранее на форуме отмечали, что на съемки "Голубого огонька", в те времена попасть было очень сложно, большая конкуренция была. Следует отметить, что А.Пугачёва и С.Ротару могли исполнить, каждая по две песни, остальные участники по одной. При этом, всякие редактирования сценариев, цензура также на должном уровне была организована. В комиссию по утверждению номеров и артистов для участия в съемках, кроме руководства Гостелерадио СССР входили и представители ЦК КПСС. Так, 1979 году В.Высоцкого вместе М.Влади не утвердили на роли ведущих.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3891
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.04.24 - 23:17
#5440
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Цитата:
abaika95:
А ниче что она открыто говорит что Пугачева еврейка и не имеет права рассуждать о нации с тысячелетней историей))


Эк вывернул!
И да, сомневаюсь, что она русская...Хотя бы потому, что вокруг неё слишком много евреев и потому, что уехала она не куда-нибудь, а в Израиль
И да, она не имела право так говорить о русском народе
Она же должна быть выше уровнем, чем баба Нюра
А вякнула, как базарная баба, до конца не понимающая, что говорит...
Или, наоборот, слишком понимающая
А это уже сознательное оскорбление, высокомерие и презрение, свойственное "избранным" по отношению к гоям.
Первыми шовинистами на земле были евреи, разделившими человечество на "богом избранный народ" и гоев
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3891
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.04.24 - 23:26
#5441
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Цитата:
abaika95:
abaika95


Ну, как и предсказывалось: разбил на молекулы и оплевал всё.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3891
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.04.24 - 23:32
#5442
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Цитата:
abaika95:
таноми52: Патриотизм, который продемонстрировал русский солдат на полях Великой Отечественной войны - это патриотизм высочайшей пробы, которого не знала ни мировая, ни отечественная история

Ну вот а остальные народы не воевали и героизм не демонстрировали? Русские не националисты конечно)


Старая песня: обида нацменов, что про них забыли. В каждом упоминании о героизме следует перечислять все 200 национальности...
В сочинении, кстати, речь шла именно о русском народе
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
547
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.04.24 - 23:43
#5443
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Цитата:
таноми52:
И да, сомневаюсь, что она русская...Хотя бы потому, что вокруг неё слишком много евреев и потому, что уехала она не куда-нибудь, а в Израиль

Цитата:
таноми52:
Первыми шовинистами на земле были евреи

ну конечно, а кто же ещё!? не автор же в конце концов
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
547
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.04.24 - 00:05
#5444
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Цитата:
abaika95:
Обычный вклад) Тогда мне кажется у других певцов хитяр больше было

предположу что в данном случае не учитываются некие свойства исполнителя не имеющие отношения ни к голосу ни к исполнительскому мастерству. того же гагарина выбрали первым космонавтом тоже не за то что он был лучшим именно специалистом. там в "переменных" и внешний вид был и родословная подходящая.
быть может и с пугачевой так же комплексно она была самым подходящим кандидатом на роль какой-нибудь лучшей советской певицы, ну и партия её так и позиционировала. а поскольку партия и собственное ухо органы разные, то вполне вероятно что хитов было больше у других певцов.
с другой стороны и в советском союзе и на территориях после его распада вплоть до нынешних дней с музыкой было и есть всё очень не очень. слушатели весьма не требовательны к качеству. то есть и "хиты" соответствующие, и возможно на фоне них пугачева и действительно внесла вклад.
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