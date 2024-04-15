Отправлено: - 21:41

Прибор учета был принят и введен в эксплуатацию 11 ноября 2022 года, однако ГКП «КТЭК» не производило расчеты за потреблённую тепловую энергию и только в результате проверочных мероприятий счет на оплату был выставлен к концу января 2024 года.