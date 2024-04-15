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≡ Прибор без учета - Административное дело в отношении КТЭК рассмотрел суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49002
Прибор без учета - Административное дело в отношении КТЭК рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 15.04.24 - 21:41
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Прибор учета был принят и введен в эксплуатацию 11 ноября 2022 года, однако ГКП «КТЭК» не производило расчеты за потреблённую тепловую энергию и только в результате проверочных мероприятий счет на оплату был выставлен к концу января 2024 года.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
128
Re: Прибор без учета - Административное дело в отношении КТЭК...
Отправлено: 15.04.24 - 21:41
#1
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ДКРЕМ нужно было инкриминировать состав правонарушения со ссылкой на часть 5 ст.164 КоАП РК, если КТЭК получило доход. В данном случае дохода нет, есть убыток, поэтому думаю, что суд поступил правильно, ссылаясь, что это спор, который разрешается в гражданском порядке!
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