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По крышу и даже выше - Дачники еще одного СО просят возместить ущерб и помочь с уборкой улиц после паводка в Костанае
По крышу и даже выше - Дачники еще одного СО просят возместить ущерб и помочь с уборкой улиц после паводка в Костанае
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