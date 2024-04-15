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≡ По крышу и даже выше - Дачники еще одного СО просят возместить ущерб и помочь с уборкой улиц после паводка в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49002
По крышу и даже выше - Дачники еще одного СО просят возместить ущерб и помочь с уборкой улиц после паводка в Костанае
Отправлено: 15.04.24 - 17:50
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- У нас есть дома, которые зарегистрированы, как недвижимость. Но в основном они являются временной постройкой для сезонного проживания, - пояснила Валентина Райкова. - Люди беспокоятся, что из-за этого акимат не будет возмещать нам ущерб.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6203
Re: По крышу и даже выше - Дачники еще одного СО просят...
Отправлено: 15.04.24 - 17:50
#1
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Цитата://затопило трансформатор, линии электропередач, насосы подачи холодной воды, а в них есть электродвигатели, которые наверняка вышли из строя//

Электродвигателя разобрать и просушить. Ничего с ними не будет- потом сборка и в работу. Точно так же надо поступить и с трансформаторами- разобрать и просушить.
Есть специальные сушильные шкафы. Это обойдётся во МНОГО раз дешевле, чем покупать новые. Они действительно стоят МИЛЛИОНЫ.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
128
Re: По крышу и даже выше - Дачники еще одного СО просят...
Отправлено: 15.04.24 - 21:20
#2
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Все сады, огороды, земельные участки находятся в собственности физических лиц.Кстати, они не застрахованы в страховых компаниях. Стихия нанесла им вред, но акимат проводить уборку не будет, все работы будут проводиться путем целевого взноса. Поэтому собственников обнадеживать не надо, что гос-во будет проводить уборку со ссылкой на акимат, которым якобы принадлежат узкие дорожки в садовом, огородническом обществе. У них нет прав расходовать бюджетные деньги на уборку территории садоводческих обществ. За такие инициативы, им не поздоровится! Спасение утопающего дело самого утопающего! То есть имущество ваше должно быть застраховано от любых стихийных бедствий!
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
302
Re: По крышу и даже выше - Дачники еще одного СО просят...
Отправлено: 15.04.24 - 21:20
#3
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В эту субботу ехал в 120 в Рудный. Передо мной сидели две бабки. Дачницы. У одной утопило дачу, у другой нет. Какое общество пропустил, пока думал о своем.
Одна короче везла сапоги на дачу, те говорит утонули и в первую ходку она не смогла пройти. Не сказать, что она была сильно расстроена, вообще не расстроена, вода была по колено на её даче. Грязи нанесло и мусор везде. Надо прибраться, но говорит теперь хоть поливать не надо, долго. Жизнерадостная бабка, дома не сидится, "рвется в бой".
Надо канешно страховать эти дачи, действительно как тут говорили раньше, государство не может быть вечно страховой дойной коровой. Есть страховка - получи выплаты, нет страховки - у природы нет плохой погоды.
Думаю в этом году сильно не налегать на овощи, особенно с частных подворий, потому что весь с.ач оказался на поверхности...
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