Отправлено: - 19:09

ACROS:

Она великая певица- можно долго и нудно обсуждать: -что, как, в каком тоне и где она сказала: - но, мы любим её за её ТАЛАНТ певицы, мы любим певицу за её ГОЛОС. Всё остальное -ДЕСЯТОЕ.

Цитата:Всё верно, у нас большинство граждан, ранее проживавшие в союзе уважали и уважают её за талант, как всесоюзную примадонну. Вклад Аллы Борисовны, в эстраду не умалить и не вычеркнуть. При этом, после её антивоенных высказываний в РФ, убрали с эфиров, сегодня не было ни одной передачи о ней.