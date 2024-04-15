"Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная
Отправлено: 15.04.24 - 12:30
По словам акима, под выкуп и снос могут попасть больше сотни домов. Марат Жундубаев запретил своим подчиненным выдавать разрешения на строительство жилых домов в этом районе. "Никто там ничего строить не будет" - подчеркнул он. Читать новость
У людей свои дома, огороды, хозяйства. Акимату только одно - выкупить-снести-выселить. Ну хоть в этот раз прикрыто благими намерениями. Но сносить вышестоящие районы наримановки думаю мы не дадим. Нужно инициировать сбор подписей против этих ПДП и генпланов.
В городе есть где строить. Расширяйте город, тяните новые коммуникации. Зачем выселять людей, десятилетиями живущих в своих домах? Чиновники- это люди приходящие. Пришли, росчерком пера дади добро, получили откат- и в забвение. А люди, простые люди, вынуждены страдать и пожинать плоды временных "слуг" народа.
abaika95: Им деньги дадут за их дома,хозяйства и всё остальное
По рыночным (выгодным ТОЛЬКО для акимата) ценам. А при переезде - оформление документов, ремонт и все такое. Это кто-то учитывает? Нет. То что не подлежит восстановлению - вопрос один. Жилые массивы сносить (пусть это и частный сектор) это вопрос второй. И снос районов в которых люди живут своей (теперь уже тревожной) жизнью - мне видится вообще нарушением права, данного жителям конституцией РК
Гос-во не страховое общество и это должно быть известно власть имущим и простым и непростым гражданам! Надо как в РФ выплату производить только если имущество застраховано в страховой компании, потому что гос-во не страховая компания! Пора, всем качающим права, со ссылкой на Конституцию, разъяснить раз и навсегда, скоро дармоедства не будет! Гос-во не лишало вашего жилища, и не изымало, а стихия забрало у вас ваши жилища не застрахованное! Ведь знают, что постоянно Тобол топит ваши жилища, дачи и другое имущество, поэтому нужно было его страховать от стихийных бедствий! В ст.25 Конституции РК прямо указано "Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда. Указанным в законе категориям граждан, нуждающимся в жилье, оно предоставляется за доступную плату из государственных жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами". В будущем, если хотите жить в Справедливом Казахстане, все будет решаться в правовом поле как при капитализме. Как говориться бог страдал и вам велел! Ведь стихия, это дело божье, а не рук правящей власти. Радуйтесь, если возместят за счет бюджета, по остаточной стоимости имущества!
Всё верно аким говорит. Там где есть опасность для жизни людей, там люди жить не должны. Только вот дилемма, это частники и часть из них хотят жить в частных домах. У многих дома не потянут на хорошую компенсацию - на дом не хватит точно - хороший новый дом. По проекту от государства новый дом будет примерно стоить 22 млн тенге. Допустим людям выделяют участки под ИЖС, в безопасном месте, строят им типовые дома за 22 ляма. Вычитывают положенную компенсацию за утраченный дом (дома ведь будут сносить), а оставшуюся сумму дают людям в качестве беспроцентного займа на 10,20,30 лет.
mks2703: Допустим людям выделяют участки под ИЖС, в безопасном месте, строят им типовые дома за 22 ляма. Вычитывают положенную компенсацию за утраченный дом (дома ведь будут сносить), а оставшуюся сумму дают людям в качестве беспроцентного займа на 10,20,30 лет.
Вот такое решение будет правильным в Справедливом Казахстане и законным! Кто не дружит с законом, пусть проходят мимо с выплаченной компенсацией!
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