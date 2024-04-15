Ниже по ссылке, в видео очередное интервью Сергея Олеговича Жирнова с генералом СВР. Виталий говорил, что генерала смотрит и слушает. Спектр рассматриваемых вопросов, как и ранее широкий, в свете последних событии происходящих в Израиле, Иране, Украине, Россий, США, Европе и.т.д.
ACROS: Она великая певица- можно долго и нудно обсуждать: -что, как, в каком тоне и где она сказала: - но, мы любим её за её ТАЛАНТ певицы, мы любим певицу за её ГОЛОС. Всё остальное -ДЕСЯТОЕ.
Всё верно, у нас большинство граждан, ранее проживавшие в союзе уважали и уважают её за талант, как всесоюзную примадонну. Вклад Аллы Борисовны, в эстраду не умалить и не вычеркнуть. При этом, после её антивоенных высказываний в РФ, убрали с эфиров, сегодня не было ни одной передачи о ней.
ACROS: Она великая певица- можно долго и нудно обсуждать: -что, как, в каком тоне и где она сказала: - но, мы любим её за её ТАЛАНТ певицы, мы любим певицу за её ГОЛОС. Всё остальное -ДЕСЯТОЕ.
А что там великого?
Я никогда не понимал когда она на всех каналах светилась как примадонна русской эстрады Это что такое вообще? Кто ее назначил? Песни абсолютно нишевые на любителя Типа Ваенги современной Про любовь-морковь вообще женская тема Она и Ротару две певички Но она видимо через фиг пойми кого захватила власть в шоу Бизе 90ых и влияла на концертную программу и программы целых каналов Пропихивала своих любимчиков и задвигала конкурентов
Тоесть абсолютно советская тема Были красные директора Комсомольцы ставшие олигархами А тут советская певичка стала влиятельным лоббистом Таким же стал кстати и Кобзон активно завязанный на этнических ОПГ и международной мафии
abaika95: Она и Ротару две певички Но она видимо через фиг пойми кого захватила власть в шоу Бизе 90ых и влияла на концертную программу и программы целых каналов
Ранее на форуме отмечали, что на съемки "Голубого огонька", в те времена попасть было очень сложно, большая конкуренция была. Следует отметить, что А.Пугачёва и С.Ротару могли исполнить, каждая по две песни, остальные участники по одной. При этом, всякие редактирования сценариев, цензура также на должном уровне была организована. В комиссию по утверждению номеров и артистов для участия в съемках, кроме руководства Гостелерадио СССР входили и представители ЦК КПСС. Так, 1979 году В.Высоцкого вместе М.Влади не утвердили на роли ведущих.
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