"Представлял угрозу финансовой безопасности страны" - Приговор по делу Дениса Галкина вынесли в суде Костаная
Отправлено: 15.04.24 - 11:10
- Угроза была связана с тем, что Галкин не выяснял происхождение денег, которые к нему поступали от клиентов для обмена на криптовалюту, - пояснил судья. - Поступающие к нему деньги могли быть нажиты преступным путем. Читать новость
Мои прогнозы несколько не оправдались. Был уверен, что получит 2,5 - 3 года реального срока. И именно из-за создания этой самой "угрозы финансовой безопасности страны". Случай такой в стране не первый, практика уже сформировалась.
Признать Галкина виновным и назначить ему 2 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселения), - огласил судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ. Кроме того, осужденного на 7 лет лишили права заниматься деятельность в финансовой сфере. 2 И 7 ЭТО КАК ТО МОЖНО ОБЬЯСНИТЬ? ЧТО Я ПРОПУСТИЛ?
2 года он будет отбывать срок в колонии; а, в течении 7 лет после выхода из колонии, ему нельзя заниматься бизнесом в сфере финансовой деятельности ( но, магазинчик у дома, салон интимных услуг, автомойку, шиномонтажку, чебуречную, таксовать и подобное он открыть может).
- Она была связана с тем, что Галкин не выяснял происхождение денег, которые к нему поступали от клиентов для обмена на криптовалюту, - пояснил Оразбай. - Поступающие к нему деньги могли быть нажиты преступным путем, но он этого не выяснял. Источник:
не пойму как человек не имеющий отношения к правоохранительным органам может проверить чей то денежные средства? если допустим коррупционер получил взятку наличными и пошел в супермаркет набрал там полную корзину продуктов в том числе дорогого бухла всякого, то кассир на кассе должен проверять происхождения денег у покупателя что ли? эта зарплата его или не трудовые доходы?
Skeptic: А это - так, мелочь. Судили для отчётности, для создания видимости бурной деятельности.
Ну так неплохая мелочь. 10 лярдов выделили из областного бюджета на ликвидацию ущерба от потопа, а тут чел обогатился незаконно на 1,269 лярда - сравните. Он оказался не в той стране, не в то время и занимался не тем чем надо. Он не лицензированный игрок в этой игре.
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