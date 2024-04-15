Re: По крышу и даже выше - Дачники еще одного СО просят...

Отправлено: - 17:50

Цитата://затопило трансформатор, линии электропередач, насосы подачи холодной воды, а в них есть электродвигатели, которые наверняка вышли из строя//



Электродвигателя разобрать и просушить. Ничего с ними не будет- потом сборка и в работу. Точно так же надо поступить и с трансформаторами- разобрать и просушить.

Есть специальные сушильные шкафы. Это обойдётся во МНОГО раз дешевле, чем покупать новые. Они действительно стоят МИЛЛИОНЫ.