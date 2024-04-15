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≡ По крышу и даже выше - Дачники еще одного СО просят возместить ущерб и помочь с уборкой улиц после паводка в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49000
По крышу и даже выше - Дачники еще одного СО просят возместить ущерб и помочь с уборкой улиц после паводка в Костанае
Отправлено: 15.04.24 - 17:50
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- У нас есть дома, которые зарегистрированы, как недвижимость. Но в основном они являются временной постройкой для сезонного проживания, - пояснила Валентина Райкова. - Люди беспокоятся, что из-за этого акимат не будет возмещать нам ущерб.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6203
Re: По крышу и даже выше - Дачники еще одного СО просят...
Отправлено: 15.04.24 - 17:50
#1
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Цитата://затопило трансформатор, линии электропередач, насосы подачи холодной воды, а в них есть электродвигатели, которые наверняка вышли из строя//

Электродвигателя разобрать и просушить. Ничего с ними не будет- потом сборка и в работу. Точно так же надо поступить и с трансформаторами- разобрать и просушить.
Есть специальные сушильные шкафы. Это обойдётся во МНОГО раз дешевле, чем покупать новые. Они действительно стоят МИЛЛИОНЫ.
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