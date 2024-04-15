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≡ "Надо им чем-то помочь" - Работу волонтеров по спасению животных от паводка прокомментировал аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49000
"Надо им чем-то помочь" - Работу волонтеров по спасению животных от паводка прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 15.04.24 - 16:46
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- Были эвакуированы и животные, у нас есть неправительственная организация ОО «Надежда Плюс kst», - сказал Марат Жундубаев. - Они в зоогостиницу забирали кошек и собак, цыплят, утят. Им волонтеры помогали.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1266
Re: "Надо им чем-то помочь" - Работу волонтеров по...
Отправлено: 15.04.24 - 16:46
#1
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Акиму Рудного с акима Кустаная пример бы взять...
Помочь волонтёрам Рудного, спасающим животных.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6203
Re: "Надо им чем-то помочь" - Работу волонтеров по...
Отправлено: 15.04.24 - 17:40
#2
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Я же говорю: - во время паводка аким города показал себя с хорошей стороны.
Напряг все свои службы, сам в сапогах был, среди народа находился и человеческих жертв не допустил и самое главное: - умеет РАЗГОВАРИВАТЬ с народом. Жетыкаринцы - простой народ.
Надо его рекомендовать в акимы области.
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