Re: "Надо им чем-то помочь" - Работу волонтеров по...

Отправлено: - 17:40

Я же говорю: - во время паводка аким города показал себя с хорошей стороны.

Напряг все свои службы, сам в сапогах был, среди народа находился и человеческих жертв не допустил и самое главное: - умеет РАЗГОВАРИВАТЬ с народом. Жетыкаринцы - простой народ.

Надо его рекомендовать в акимы области.