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"Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная
"Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48998
"Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная
Отправлено: 15.04.24 - 12:30
По словам акима, под выкуп и снос могут попасть больше сотни домов. Марат Жундубаев запретил своим подчиненным выдавать разрешения на строительство жилых домов в этом районе. "Никто там ничего строить не будет" - подчеркнул он.
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Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 12:30
"Нобудем" разделить надо. Но будем.
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 12:31
Сменится аким и на месте будущего парка снова начнут вырубать деревья и строить что-нибудь...
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 12:51
У людей свои дома, огороды, хозяйства. Акимату только одно - выкупить-снести-выселить.
Ну хоть в этот раз прикрыто благими намерениями. Но сносить вышестоящие районы наримановки думаю мы не дадим.
Нужно инициировать сбор подписей против этих ПДП и генпланов.
В городе есть где строить. Расширяйте город, тяните новые коммуникации. Зачем выселять людей, десятилетиями живущих в своих домах? Чиновники- это люди приходящие. Пришли, росчерком пера дади добро, получили откат- и в забвение. А люди, простые люди, вынуждены страдать и пожинать плоды временных "слуг" народа.
Ну хоть в этот раз прикрыто благими намерениями. Но сносить вышестоящие районы наримановки думаю мы не дадим.
Нужно инициировать сбор подписей против этих ПДП и генпланов.
В городе есть где строить. Расширяйте город, тяните новые коммуникации. Зачем выселять людей, десятилетиями живущих в своих домах? Чиновники- это люди приходящие. Пришли, росчерком пера дади добро, получили откат- и в забвение. А люди, простые люди, вынуждены страдать и пожинать плоды временных "слуг" народа.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37656
"Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная
Отправлено: 15.04.24 - 14:38
Ну там вроде бы много старых домов, многим повезет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15662
"Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная
Отправлено: 15.04.24 - 14:54
Цитата:
Им деньги дадут за их дома,хозяйства и всё остальное
По сути купят их участки которые и так надо восстанавливать
Цитата:
Потомучто там жить уже не возможно
Затопило и не факт что ещё раз не затопит
Цитата:
Человек на свете тоже материя приходяще уходящая
Цитата:
Как будто люди сейчас из за акимата страдают
Паводок
Стихийное бедствие
Если бы там ураган прошел они бы тоже ныли что акимат виноват и пусть выплачивает?
Я вообще выступаю за капитализм
Страхуйте свое имущество и требуй потом с банка выплаты
Государство не страховое общество
Людям у кого квартиры горят никто же не возмещает ущерб почему-то
[Исправлено: abaika95, 15.04.2024 - 15:55]
vofkakst:
У людей свои дома, огороды, хозяйства. Акимату только одно - выкупить-снести-выселить.
У людей свои дома, огороды, хозяйства. Акимату только одно - выкупить-снести-выселить.
Им деньги дадут за их дома,хозяйства и всё остальное
По сути купят их участки которые и так надо восстанавливать
Цитата:
vofkakst:
В городе есть где строить. Расширяйте город, тяните новые коммуникации. Зачем выселять людей, десятилетиями живущих в своих домах
В городе есть где строить. Расширяйте город, тяните новые коммуникации. Зачем выселять людей, десятилетиями живущих в своих домах
Потомучто там жить уже не возможно
Затопило и не факт что ещё раз не затопит
Цитата:
vofkakst:
Чиновники- это люди приходящие
Чиновники- это люди приходящие
Человек на свете тоже материя приходяще уходящая
Цитата:
vofkakst:
. А люди, простые люди, вынуждены страдать и пожинать плоды временных "слуг" народа.
. А люди, простые люди, вынуждены страдать и пожинать плоды временных "слуг" народа.
Как будто люди сейчас из за акимата страдают
Паводок
Стихийное бедствие
Если бы там ураган прошел они бы тоже ныли что акимат виноват и пусть выплачивает?
Я вообще выступаю за капитализм
Страхуйте свое имущество и требуй потом с банка выплаты
Государство не страховое общество
Людям у кого квартиры горят никто же не возмещает ущерб почему-то
[Исправлено: abaika95, 15.04.2024 - 15:55]
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1805
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 15:05
Цитата:
И настучать по жбану коммунякам которые дали разрешение на строительство в подтопляемой зоне
Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная
Источник:
Источник:
И настучать по жбану коммунякам которые дали разрешение на строительство в подтопляемой зоне
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 15:16
Цитата:
Не надо цепляться за что-то олно.
Выше - смысл...
Но сносить вышестоящие районы наримановки думаю мы не дадим.Нужно инициировать сбор подписей против этих ПДП и генпланов.
Читайте не отдельными фразами
abaika95:
Как будто люди сейчас из за акимата страдают
Как будто люди сейчас из за акимата страдают
Не надо цепляться за что-то олно.
Выше - смысл...
Но сносить вышестоящие районы наримановки думаю мы не дадим.Нужно инициировать сбор подписей против этих ПДП и генпланов.
Читайте не отдельными фразами
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 15:23
Цитата:
По рыночным (выгодным ТОЛЬКО для акимата) ценам.
А при переезде - оформление документов, ремонт и все такое. Это кто-то учитывает? Нет.
То что не подлежит восстановлению - вопрос один.
Жилые массивы сносить (пусть это и частный сектор) это вопрос второй.
И снос районов в которых люди живут своей (теперь уже тревожной) жизнью - мне видится вообще нарушением права, данного жителям конституцией РК
abaika95:
Им деньги дадут за их дома,хозяйства и всё остальное
Им деньги дадут за их дома,хозяйства и всё остальное
По рыночным (выгодным ТОЛЬКО для акимата) ценам.
А при переезде - оформление документов, ремонт и все такое. Это кто-то учитывает? Нет.
То что не подлежит восстановлению - вопрос один.
Жилые массивы сносить (пусть это и частный сектор) это вопрос второй.
И снос районов в которых люди живут своей (теперь уже тревожной) жизнью - мне видится вообще нарушением права, данного жителям конституцией РК
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