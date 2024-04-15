Отправлено: - 14:54

vofkakst:

У людей свои дома, огороды, хозяйства. Акимату только одно - выкупить-снести-выселить.

vofkakst:

В городе есть где строить. Расширяйте город, тяните новые коммуникации. Зачем выселять людей, десятилетиями живущих в своих домах

vofkakst:

Чиновники- это люди приходящие

vofkakst:

. А люди, простые люди, вынуждены страдать и пожинать плоды временных "слуг" народа.

[Исправлено: abaika95, 15.04.2024 - 15:55]

Цитата:Им деньги дадут за их дома,хозяйства и всё остальноеПо сути купят их участки которые и так надо восстанавливатьЦитата:Потомучто там жить уже не возможноЗатопило и не факт что ещё раз не затопитЦитата:Человек на свете тоже материя приходяще уходящаяЦитата:Как будто люди сейчас из за акимата страдаютПаводокСтихийное бедствиеЕсли бы там ураган прошел они бы тоже ныли что акимат виноват и пусть выплачивает?Я вообще выступаю за капитализмСтрахуйте свое имущество и требуй потом с банка выплатыГосударство не страховое обществоЛюдям у кого квартиры горят никто же не возмещает ущерб почему-то