Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная
"Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 25
|Зарегистрированные пользователи: abaika95, drakon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать