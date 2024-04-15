Отправлено: - 16:10

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=52003 - Она была связана с тем, что Галкин не выяснял происхождение денег, которые к нему поступали от клиентов для обмена на криптовалюту, - пояснил Оразбай. - Поступающие к нему деньги могли быть нажиты преступным путем, но он этого не выяснял. Источник:

Цитата:не пойму как человек не имеющий отношения к правоохранительным органам может проверить чей то денежные средства?если допустим коррупционер получил взятку наличными и пошел в супермаркет набрал там полную корзину продуктов в том числе дорогого бухла всякого, то кассир на кассе должен проверять происхождения денег у покупателя что ли? эта зарплата его или не трудовые доходы?