Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...

Отправлено: - 12:51

У людей свои дома, огороды, хозяйства. Акимату только одно - выкупить-снести-выселить.

Ну хоть в этот раз прикрыто благими намерениями. Но сносить вышестоящие районы наримановки думаю мы не дадим.

Нужно инициировать сбор подписей против этих ПДП и генпланов.



В городе есть где строить. Расширяйте город, тяните новые коммуникации. Зачем выселять людей, десятилетиями живущих в своих домах? Чиновники- это люди приходящие. Пришли, росчерком пера дади добро, получили откат- и в забвение. А люди, простые люди, вынуждены страдать и пожинать плоды временных "слуг" народа.