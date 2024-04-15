Отправлено: - 12:24

ZanoZOV:

2 И 7 ЭТО КАК ТО МОЖНО ОБЬЯСНИТЬ?

Цитата:2 года он будет отбывать срок в колонии; а, в течении 7 лет после выхода из колонии, ему нельзя заниматься бизнесом в сфере финансовой деятельности ( но, магазинчик у дома, салон интимных услуг, автомойку, шиномонтажку, чебуречную, таксовать и подобное он открыть может).