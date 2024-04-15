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≡ "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48997
"Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная
Отправлено: 15.04.24 - 12:30
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По словам акима, под выкуп и снос могут попасть больше сотни домов. Марат Жундубаев запретил своим подчиненным выдавать разрешения на строительство жилых домов в этом районе. "Никто там ничего строить не будет" - подчеркнул он.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1265
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 12:30
#1
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"Нобудем" разделить надо. Но будем.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1265
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 12:31
#2
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Сменится аким и на месте будущего парка снова начнут вырубать деревья и строить что-нибудь...
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
712
Re: "Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в...
Отправлено: 15.04.24 - 12:51
#3
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У людей свои дома, огороды, хозяйства. Акимату только одно - выкупить-снести-выселить.
Ну хоть в этот раз прикрыто благими намерениями. Но сносить вышестоящие районы наримановки думаю мы не дадим.
Нужно инициировать сбор подписей против этих ПДП и генпланов.

В городе есть где строить. Расширяйте город, тяните новые коммуникации. Зачем выселять людей, десятилетиями живущих в своих домах? Чиновники- это люди приходящие. Пришли, росчерком пера дади добро, получили откат- и в забвение. А люди, простые люди, вынуждены страдать и пожинать плоды временных "слуг" народа.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37656
"Там должен быть парк!" - Выкупить дома и землю в районе Колесных рядов предложил аким Костаная
Отправлено: 15.04.24 - 14:38
#4
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Ну там вроде бы много старых домов, многим повезет.
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