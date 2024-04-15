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Заполнить и сдать «входную» декларацию по форме 250.00. Как, где, кто именно обязан это сделать, на площадке палаты предпринимателей 9 апреля напомнили специалисты службы государственных доходов. Ответили на самые часто задаваемые вопросы, указали на некоторые нюансы при заполнении. Сейчас, по их словам, налоговики проводят массовую разъяснительную работу - в СМИ, на электронных информационных площадках, а также выезжают в торговые и бизнес-центры, на рынки. Все потому, что декларантами с этого года становятся предприниматели.