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≡ При выборе нажмите на букву Б - Пришло время третьего этапа декларирования. Что должен сделать бизнес?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48997
При выборе нажмите на букву Б - Пришло время третьего этапа декларирования. Что должен сделать бизнес?
Отправлено: 15.04.24 - 12:27
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Заполнить и сдать «входную» декларацию по форме 250.00. Как, где, кто именно обязан это сделать, на площадке палаты предпринимателей 9 апреля напомнили специалисты службы государственных доходов. Ответили на самые часто задаваемые вопросы, указали на некоторые нюансы при заполнении. Сейчас, по их словам, налоговики проводят массовую разъяснительную работу - в СМИ, на электронных информационных площадках, а также выезжают в торговые и бизнес-центры, на рынки. Все потому, что декларантами с этого года становятся предприниматели.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1265
Re: При выборе нажмите на букву Б - Пришло время третьего этапа...
Отправлено: 15.04.24 - 12:27
#1
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:-) Про 50000 прямо умиляет... Пару раз в магазин сходить.
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