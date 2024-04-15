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≡ "Представлял угрозу финансовой безопасности страны" - Приговор по делу Дениса Галкина вынесли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48997
"Представлял угрозу финансовой безопасности страны" - Приговор по делу Дениса Галкина вынесли в суде Костаная
Отправлено: 15.04.24 - 11:10
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- Угроза была связана с тем, что Галкин не выяснял происхождение денег, которые к нему поступали от клиентов для обмена на криптовалюту, - пояснил судья. - Поступающие к нему деньги могли быть нажиты преступным путем.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
32
Re: "Представлял угрозу финансовой безопасности...
Отправлено: 15.04.24 - 11:10
#1
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Мои прогнозы несколько не оправдались. Был уверен, что получит 2,5 - 3 года реального срока. И именно из-за создания этой самой "угрозы финансовой безопасности страны". Случай такой в стране не первый, практика уже сформировалась.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
35
Re: "Представлял угрозу финансовой безопасности...
Отправлено: 15.04.24 - 11:44
#2
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Признать Галкина виновным и назначить ему 2 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселения), - огласил судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ.
Кроме того, осужденного на 7 лет лишили права заниматься деятельность в финансовой сфере.
2 И 7 ЭТО КАК ТО МОЖНО ОБЬЯСНИТЬ? ЧТО Я ПРОПУСТИЛ? :-P
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6198
Re: "Представлял угрозу финансовой безопасности...
Отправлено: 15.04.24 - 12:24
#3
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Цитата:
ZanoZOV:
2 И 7 ЭТО КАК ТО МОЖНО ОБЬЯСНИТЬ?


2 года он будет отбывать срок в колонии; а, в течении 7 лет после выхода из колонии, ему нельзя заниматься бизнесом в сфере финансовой деятельности ( но, магазинчик у дома, салон интимных услуг, автомойку, шиномонтажку, чебуречную, таксовать и подобное он открыть может).
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1265
Re: "Представлял угрозу финансовой безопасности...
Отправлено: 15.04.24 - 12:33
#4
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Угрозу финансовой безопасности страны у нас представляют только чиновники.
А это - так, мелочь. Судили для отчётности, для создания видимости бурной деятельности.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
35
Re: "Представлял угрозу финансовой безопасности...
Отправлено: 15.04.24 - 13:17
#5
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7 лет после выхода из колонии, ему нельзя заниматься бизнесом в сфере финансовой деятельности, ДА ТАМ НАВЕРНО ХВАТИТ , МОЖНО И 70 НЕ ЗАНИМАТЬСЯ 8-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1804
"Представлял угрозу финансовой безопасности страны" - Приговор по делу Дениса Галкина вынесли в суде Костаная
Отправлено: 15.04.24 - 14:32
#6
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