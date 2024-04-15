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≡ Молодые борцы Костанайской области успешно выступили в чемпионате Казахстана по трем стилям борьбы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48994
Молодые борцы Костанайской области успешно выступили в чемпионате Казахстана по трем стилям борьбы
Отправлено: 15.04.24 - 10:01
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В Петропавловске прошел молодежный чемпионат РК по греко-римской, вольной и женской борьбе. В поединках во Дворце спорта имени Александра Винокурова участвовали около 1700 борцов из Астаны, Алматы, Шымкента и 17 областей республики, оспаривавших награды в двух возрастных группах - до 15 лет (U15) и до 20 лет (U20).
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5367
Re: Молодые борцы Костанайской области успешно выступили в...
Отправлено: 15.04.24 - 10:01
#1
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