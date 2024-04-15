Отправлено: - 10:01

В Петропавловске прошел молодежный чемпионат РК по греко-римской, вольной и женской борьбе. В поединках во Дворце спорта имени Александра Винокурова участвовали около 1700 борцов из Астаны, Алматы, Шымкента и 17 областей республики, оспаривавших награды в двух возрастных группах - до 15 лет (U15) и до 20 лет (U20).