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Все силы и средства, находящиеся в распоряжении государственных и местных исполнительных органов, с момента введения правового положения и режима чрезвычайной ситуации, не могут отвлекаться на второстепенные задачи, на различные бюрократические процедуры и формальности, не направленные на создание условий для проведения необходимых спасательных и аварийно-восстановительных работ в интересах Республики Казахстан и её граждан, не связанные, в частности, с борьбой с наводнением или паводком и не связанные с обеспечением безопасности, жизни и здоровья граждан страны.Никакой необходимости и экстренности в заседании и работе «Совета по этике» 05.04.2024г. с отвлечением акимов от борьбы с последствиями наводнения (паводка) не имелось. Поступившие постановления прокуроров о возбуждении дисциплинарных производств к таким основаниям не относятся, могут и могли быть рассмотрены в текущем режиме, без создания угрозы непринятия полных и своевременных мер по предотвращению последствий наводнения (паводка).05.04.2024г. данный "Совет" рассмотрел дисциплинарные дела в отношении акимов сельских округов, с вызовом их в город Костанай, с отвлечением руководителей местных исполнительных органов от их непосредственных обязанностей, связанных с предотвращением последствий наводнения (паводка), чем была дезорганизована нормальная работа государственных органов в условиях чрезвычайной ситуации.Вместо принятия оперативных, полных и своевременных мер, аким Мичуринского был вынужден заниматься чёрт знает чем.