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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20861
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 15:02
ну вот вроде все , что и хотел сказать.
пока.
пока.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 15:08
Цитата:
Нам старикам больно видеть, как наше время безвозвратно уходит, и как везде все уже новое, даже люди.
Но такова жизнь.
Инстаграмм, телеграмм, ютьюб и тд, вытесняют наши боевые комменты тут.
Теперь новые люди пишут большинство комментов там, там гораздо удобней.
Пока, не поминай лихом.
alex_60:
Новая газета.
Новая газета.
Нам старикам больно видеть, как наше время безвозвратно уходит, и как везде все уже новое, даже люди.
Но такова жизнь.
Инстаграмм, телеграмм, ютьюб и тд, вытесняют наши боевые комменты тут.
Теперь новые люди пишут большинство комментов там, там гораздо удобней.
Пока, не поминай лихом.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 15:12
Вот и попрощались с еще одним старичком, который начинал по моему с 2011го..
А я один с 2007го остался что ли, с нулевых?
А я один с 2007го остался что ли, с нулевых?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 15:20
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 19:03
Цитата:
Врать то зачем? Я никогда в школах не работал.
Цитата:
Гонор не от этого зависит же, можно в Гугле полы мыть, без гонора, а можно в конторе поменьше что-то реально крутое делать.
Цитата:
Наконец-то до тебя начало доходить, что мне ниче и не надо было переводить - и так понятно было, кому нужно. Жаль, не всякий Абайка это поймет.
abaika95:
Я говорил что ты айтишник в поселковой школе
Я говорил что ты айтишник в поселковой школе
Врать то зачем? Я никогда в школах не работал.
Цитата:
abaika95:
Просто гонора у тебя минимум как будто ты в Гугле работаешь)
Просто гонора у тебя минимум как будто ты в Гугле работаешь)
Гонор не от этого зависит же, можно в Гугле полы мыть, без гонора, а можно в конторе поменьше что-то реально крутое делать.
Цитата:
abaika95:
Конечно Смотри 250 Это 250 Так и пишется)
Конечно Смотри 250 Это 250 Так и пишется)
Наконец-то до тебя начало доходить, что мне ниче и не надо было переводить - и так понятно было, кому нужно. Жаль, не всякий Абайка это поймет.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6196
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 20:51
Цитата:
Не надо стыдиться: - работы всякие важны!!!
Цитата:
Не скромничайте: - вы же из Казахстана- ну как же без ПОНТОВ?!
Цитата:
Всё таки: - сладкие коврижки.
maxsaf:
в школах не работал.
в школах не работал.
Не надо стыдиться: - работы всякие важны!!!
Цитата:
maxsaf:
Гонор не от этого зависит
Гонор не от этого зависит
Не скромничайте: - вы же из Казахстана- ну как же без ПОНТОВ?!
Цитата:
maxsaf:
мне ниче и не надо было переводить
мне ниче и не надо было переводить
Всё таки: - сладкие коврижки.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.04.24 - 05:09
Цитата:
Я же говорю: не всякий Абайка поймет
ACROS:
Всё таки: - сладкие коврижки.
Всё таки: - сладкие коврижки.
Я же говорю: не всякий Абайка поймет
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4634
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.04.24 - 19:41
Цитата:
Как то не ожидал от Вас! Зачем повторять различные сплетни, ведь желая укусить Пугачёву Вы походя очернили и её родителей! Жёлтая пресса не всегда говорит правду. А даже если это и правда, какое Вам дело, когда и кого любила мама Пугачёвой. Тем более как говорит желтая пресса , встречались они в 1942 году, а родилась она в 1949 году. Отсрочка беременности длиной в 7 лет?
таноми52:
Мне наплюнуть на мадам Бендецкую,
Мне наплюнуть на мадам Бендецкую,
Как то не ожидал от Вас! Зачем повторять различные сплетни, ведь желая укусить Пугачёву Вы походя очернили и её родителей! Жёлтая пресса не всегда говорит правду. А даже если это и правда, какое Вам дело, когда и кого любила мама Пугачёвой. Тем более как говорит желтая пресса , встречались они в 1942 году, а родилась она в 1949 году. Отсрочка беременности длиной в 7 лет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15661
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.04.24 - 21:28
Цитата:
Ой
Какое лицемерие
Бог войны Марс был у римлян
И у викингов в период язычества
У европейцев в период религиозности не было никого бога войны
Они как и русские под видом доброжелательности
Освободим гроб господень шли на захват и оккупацию чужих земель
В исламе кстати тоже нет бога войны и что дальше?))
Цитата:
Так Европа не знает или ей чуждо созерцание?
Каждый народ может тоже самое сказать
Это какие нибудь румыны могут сказать что Европа их толком не знает
А русских знают хорошо
Цитата:
Тоесть Ильин описывает какого-то олигофрена
Такой дурачок ходит всех любит, воображает себе всякое
А европеец расчётливый и волевой
Так что тогда удивляться что Европа богаче живёт?))
Цитата:
Ну это расизм и нацизм уже какой-то
Благо Ильин нацистом был
Поэтому у него и эпитеты такие
Гитлер тоже про немцев говорил что это нация несущая свет и справедливость миру
Цитата:
Да это римляне придумали прозвища х*ч , хо**л, чу**а, а эпитетом названия целой нации сделали обидное прозвище недалёкого человека-чукча
Цитата:
А толстой пишет что творил
Сжигал чеченские аулы вместе с детьми
Выжигал леса
Отравлял колодцы
Толстому не будем верить? Врёт же наверно
Сейчас Россия Украину ваще не бомбит же
Цитата:
Терпилы кароче которые придумали себе оправдание ?)
Цитата:
Со всех сторон? С севера кто нападал?
И да пол не поработив не один народ вообще смешно
Русско башкирская война шла почти 200 лет
Русско чукчская война 100 лет
Кавказская война 60 лет
Война с восставшими поляками постоянно
А чё они восставали то? Их же не поработили
Война в средней Азии почти до 40ых годов
Это все колониальные войны
Цитата:
А русские сделали рабов из русских же
Даже Африка не нужна была)
Цитата:
Тоесть русские вели себя как азиаты?
Рубя головы и сжигая аулы
Цитата:
Потихоньку их спаивая
Русифицируя
Где теперь пермяки? А они теперь русскими пишутся хотя никакого отношения к ним не имеют
Цитата:
Да только русский считался великороссом
И царь был русским
А остальные инородцы
Цитата:
Вообще ничего уникального
Обычная империя
Аналог монгольской Цитата:
Ну вот а остальные народы не воевали и героизм не демонстрировали?
Русские не националисты конечно)
Цитата:
Красивые,стойкие мужественные арийцы которые всегда создавали рейх))
Цитата:
Только по фактам
Даже глумится не над чем)
таноми52:
Например, в русском языческом пантеоне никогда не было бога войны, в то время как среди европейских народов понятие о воинственном божестве доминировало, весь эпос построен вокруг войн и завоеваний.
Например, в русском языческом пантеоне никогда не было бога войны, в то время как среди европейских народов понятие о воинственном божестве доминировало, весь эпос построен вокруг войн и завоеваний.
Ой
Какое лицемерие
Бог войны Марс был у римлян
И у викингов в период язычества
У европейцев в период религиозности не было никого бога войны
Они как и русские под видом доброжелательности
Освободим гроб господень шли на захват и оккупацию чужих земель
В исламе кстати тоже нет бога войны и что дальше?))
Цитата:
таноми52:
Русский историк и философ Иван Ильин писал: «Европа не знает нас... потому что ей чуждо славянорусское созерцание мира, природы и человека
Русский историк и философ Иван Ильин писал: «Европа не знает нас... потому что ей чуждо славянорусское созерцание мира, природы и человека
Так Европа не знает или ей чуждо созерцание?
Каждый народ может тоже самое сказать
Это какие нибудь румыны могут сказать что Европа их толком не знает
А русских знают хорошо
Цитата:
таноми52:
Западноевропейское человечество движется волею и рассудком. Русский человек живёт прежде всего сердцем и воображением и лишь потом умом и волею.
Западноевропейское человечество движется волею и рассудком. Русский человек живёт прежде всего сердцем и воображением и лишь потом умом и волею.
Тоесть Ильин описывает какого-то олигофрена
Такой дурачок ходит всех любит, воображает себе всякое
А европеец расчётливый и волевой
Так что тогда удивляться что Европа богаче живёт?))
Цитата:
таноми52:
Поэтому средний европеец стыдится искренности, совести и доброты как «глупости». Русский человек, наоборот, ждёт от человека прежде всего доброты, совести и искренности.
Поэтому средний европеец стыдится искренности, совести и доброты как «глупости». Русский человек, наоборот, ждёт от человека прежде всего доброты, совести и искренности.
Ну это расизм и нацизм уже какой-то
Благо Ильин нацистом был
Поэтому у него и эпитеты такие
Гитлер тоже про немцев говорил что это нация несущая свет и справедливость миру
Цитата:
таноми52:
Европеец, воспитанный Римом, презирает про себя другие народы и желает властвовать над ними.
Европеец, воспитанный Римом, презирает про себя другие народы и желает властвовать над ними.
Да это римляне придумали прозвища х*ч , хо**л, чу**а, а эпитетом названия целой нации сделали обидное прозвище недалёкого человека-чукча
Цитата:
таноми52:
Русский народ не творил таких злодеяний, как просвещённые европейцы на завоёванных землях.
Русский народ не творил таких злодеяний, как просвещённые европейцы на завоёванных землях.
А толстой пишет что творил
Сжигал чеченские аулы вместе с детьми
Выжигал леса
Отравлял колодцы
Толстому не будем верить? Врёт же наверно
Сейчас Россия Украину ваще не бомбит же
Цитата:
таноми52:
. На силе духа основывались и знаменитое русское долготерпение, и терпимость к другим.
. На силе духа основывались и знаменитое русское долготерпение, и терпимость к другим.
Терпилы кароче которые придумали себе оправдание ?)
Цитата:
таноми52:
Под непрерывными нашествиями со всех сторон, в невероятно суровых климатических условиях русский народ колонизировал огромные территории, не истребив, не поработив, не ограбив и не перекрестив насильно ни один народ.
Под непрерывными нашествиями со всех сторон, в невероятно суровых климатических условиях русский народ колонизировал огромные территории, не истребив, не поработив, не ограбив и не перекрестив насильно ни один народ.
Со всех сторон? С севера кто нападал?
И да пол не поработив не один народ вообще смешно
Русско башкирская война шла почти 200 лет
Русско чукчская война 100 лет
Кавказская война 60 лет
Война с восставшими поляками постоянно
А чё они восставали то? Их же не поработили
Война в средней Азии почти до 40ых годов
Это все колониальные войны
Цитата:
таноми52:
Колониальная политика западноевропейских народов искоренила аборигенов трёх материков, превратила в рабов население огромной Африки и неизменно метрополии богатели за счёт колоний.
Колониальная политика западноевропейских народов искоренила аборигенов трёх материков, превратила в рабов население огромной Африки и неизменно метрополии богатели за счёт колоний.
А русские сделали рабов из русских же
Даже Африка не нужна была)
Цитата:
таноми52:
Русский народ, ведя не только оборонительные войны, присоединяя, как и все большие народы, большие территории, нигде не обращался с завоёванными, как европейцы
Русский народ, ведя не только оборонительные войны, присоединяя, как и все большие народы, большие территории, нигде не обращался с завоёванными, как европейцы
Тоесть русские вели себя как азиаты?
Рубя головы и сжигая аулы
Цитата:
таноми52:
Россия сохранила каждый народ, в неё вошедший
Россия сохранила каждый народ, в неё вошедший
Потихоньку их спаивая
Русифицируя
Где теперь пермяки? А они теперь русскими пишутся хотя никакого отношения к ним не имеют
Цитата:
таноми52:
Россия никогда не была националистическим государством, она принадлежала одновременно всем, в ней живущим.
Россия никогда не была националистическим государством, она принадлежала одновременно всем, в ней живущим.
Да только русский считался великороссом
И царь был русским
А остальные инородцы
Цитата:
таноми52:
Русский народ имел только одно «преимущество» - нести бремя государственного строительства. В результате было создано уникальное в мировой истории государство, которое русский народ защищал своей кровью, не щадя жизни.
Русский народ имел только одно «преимущество» - нести бремя государственного строительства. В результате было создано уникальное в мировой истории государство, которое русский народ защищал своей кровью, не щадя жизни.
Вообще ничего уникального
Обычная империя
Аналог монгольской Цитата:
таноми52:
Патриотизм, который продемонстрировал русский солдат на полях Великой Отечественной войны - это патриотизм высочайшей пробы, которого не знала ни мировая, ни отечественная история
Патриотизм, который продемонстрировал русский солдат на полях Великой Отечественной войны - это патриотизм высочайшей пробы, которого не знала ни мировая, ни отечественная история
Ну вот а остальные народы не воевали и героизм не демонстрировали?
Русские не националисты конечно)
Цитата:
таноми52:
Я горжусь, что такими красивыми, стойкими, мужественными и выносливыми были наши предки, наши героические предки, а мы - их потомки!"
Я горжусь, что такими красивыми, стойкими, мужественными и выносливыми были наши предки, наши героические предки, а мы - их потомки!"
Красивые,стойкие мужественные арийцы которые всегда создавали рейх))
Цитата:
таноми52:
Глумись, абайка! Твой стиль - глумление над всем подряд!
Глумись, абайка! Твой стиль - глумление над всем подряд!
Только по фактам
Даже глумится не над чем)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15661
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.04.24 - 21:39
Цитата:
Какой победы? Если русские никого не колонизировали и не захватывали?))
И да сибирские народы активно пытались приобщить к православию
Поэтому они сейчас там Матвеи Васильевы в основном а не Тугуры Ойбоевы Цитата:
Поганое идолище это понятно турки)
Былинная пропаганда того времени Цитата:
А Москва нечайно стала богатой наверно
Не потомучто имела ярлык на сбор налогов и обирала своих же более мелких родственников типа Твери)
Цитата:
Герои песни о Роланде хотят найти любовь
Чё об этом ни слова?)
Цитата:
Илья Муромец христианин был
А Нибелунги писались в языческое время
Цитата:
Сказка о золотой рыбке наверно про немцев написана)
таноми52:
Русский человек после победы над иноверцами никогда не стремился насильственно обратить их в свою веру.
Русский человек после победы над иноверцами никогда не стремился насильственно обратить их в свою веру.
Какой победы? Если русские никого не колонизировали и не захватывали?))
И да сибирские народы активно пытались приобщить к православию
Поэтому они сейчас там Матвеи Васильевы в основном а не Тугуры Ойбоевы Цитата:
таноми52:
В былине «Илья Муромец и Идолище» русский богатырь освобождает Царьград от поганого Идолища, но отказывается быть воеводою города и возвращается на родину.
В былине «Илья Муромец и Идолище» русский богатырь освобождает Царьград от поганого Идолища, но отказывается быть воеводою города и возвращается на родину.
Поганое идолище это понятно турки)
Былинная пропаганда того времени Цитата:
таноми52:
древнерусской литературе отсутствует тема обогащения при завоеваниях, разбоях, в то время как сюжеты на эту тему распространены в западноевропейской литературе.
древнерусской литературе отсутствует тема обогащения при завоеваниях, разбоях, в то время как сюжеты на эту тему распространены в западноевропейской литературе.
А Москва нечайно стала богатой наверно
Не потомучто имела ярлык на сбор налогов и обирала своих же более мелких родственников типа Твери)
Цитата:
таноми52:
Герои «Песни о Нибелунгах» одержимы поиском зарытого клада - золота Рейна. Главный герой древней английской поэмы «Беовульф» погибает, «насытив зренье игрой самоцветов и блеском золота... В обмен на богатства жизнь положил я».
Герои «Песни о Нибелунгах» одержимы поиском зарытого клада - золота Рейна. Главный герой древней английской поэмы «Беовульф» погибает, «насытив зренье игрой самоцветов и блеском золота... В обмен на богатства жизнь положил я».
Герои песни о Роланде хотят найти любовь
Чё об этом ни слова?)
Цитата:
таноми52:
Ни одному из героев русского эпоса не приходит в голову жизнь положить в обмен на богатства. Более того, Илья Муромец не способен принять откуп, предлагаемый разбойниками, - «золотой казны, платья цветного и коней добрых сколько надобно». Он, не сомневаясь, отвергает путь, где «богату быть», но добровольно испытывает дорогу, где «убиту быть».
Ни одному из героев русского эпоса не приходит в голову жизнь положить в обмен на богатства. Более того, Илья Муромец не способен принять откуп, предлагаемый разбойниками, - «золотой казны, платья цветного и коней добрых сколько надобно». Он, не сомневаясь, отвергает путь, где «богату быть», но добровольно испытывает дорогу, где «убиту быть».
Илья Муромец христианин был
А Нибелунги писались в языческое время
Цитата:
таноми52:
И не только в эпосе, но и в легендах, сказках, песнях, пословицах и поговорках русского народа долг личной или родовой ЧЕСТИ не имеет ничего общего с долгом личной или родовой МЕСТИ.
И не только в эпосе, но и в легендах, сказках, песнях, пословицах и поговорках русского народа долг личной или родовой ЧЕСТИ не имеет ничего общего с долгом личной или родовой МЕСТИ.
Сказка о золотой рыбке наверно про немцев написана)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15661
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.04.24 - 21:42
Цитата:
А ниче что она открыто говорит что Пугачева еврейка и не имеет права рассуждать о нации с тысячелетней историей))
Тоесть нацизм открытый уровня германии 39 года
Где евреи не имеют права рассуждать о немцах)
saba:
Зачем повторять различные сплетни, ведь желая укусить Пугачёву Вы походя очернили и её родителей!
Зачем повторять различные сплетни, ведь желая укусить Пугачёву Вы походя очернили и её родителей!
А ниче что она открыто говорит что Пугачева еврейка и не имеет права рассуждать о нации с тысячелетней историей))
Тоесть нацизм открытый уровня германии 39 года
Где евреи не имеют права рассуждать о немцах)
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