Отправлено: - 21:28

таноми52:

Например, в русском языческом пантеоне никогда не было бога войны, в то время как среди европейских народов понятие о воинственном божестве доминировало, весь эпос построен вокруг войн и завоеваний.

таноми52:

Русский историк и философ Иван Ильин писал: «Европа не знает нас... потому что ей чуждо славянорусское созерцание мира, природы и человека

таноми52:

Западноевропейское человечество движется волею и рассудком. Русский человек живёт прежде всего сердцем и воображением и лишь потом умом и волею.

таноми52:

Поэтому средний европеец стыдится искренности, совести и доброты как «глупости». Русский человек, наоборот, ждёт от человека прежде всего доброты, совести и искренности.

таноми52:

Европеец, воспитанный Римом, презирает про себя другие народы и желает властвовать над ними.

таноми52:

Русский народ не творил таких злодеяний, как просвещённые европейцы на завоёванных землях.

таноми52:

. На силе духа основывались и знаменитое русское долготерпение, и терпимость к другим.

таноми52:

Под непрерывными нашествиями со всех сторон, в невероятно суровых климатических условиях русский народ колонизировал огромные территории, не истребив, не поработив, не ограбив и не перекрестив насильно ни один народ.

таноми52:

Колониальная политика западноевропейских народов искоренила аборигенов трёх материков, превратила в рабов население огромной Африки и неизменно метрополии богатели за счёт колоний.

таноми52:

Русский народ, ведя не только оборонительные войны, присоединяя, как и все большие народы, большие территории, нигде не обращался с завоёванными, как европейцы

таноми52:

Россия сохранила каждый народ, в неё вошедший

таноми52:

Россия никогда не была националистическим государством, она принадлежала одновременно всем, в ней живущим.

таноми52:

Русский народ имел только одно «преимущество» - нести бремя государственного строительства. В результате было создано уникальное в мировой истории государство, которое русский народ защищал своей кровью, не щадя жизни.

таноми52:

Патриотизм, который продемонстрировал русский солдат на полях Великой Отечественной войны - это патриотизм высочайшей пробы, которого не знала ни мировая, ни отечественная история

таноми52:

Я горжусь, что такими красивыми, стойкими, мужественными и выносливыми были наши предки, наши героические предки, а мы - их потомки!"

таноми52:

Глумись, абайка! Твой стиль - глумление над всем подряд!

Цитата:ОйКакое лицемериеБог войны Марс был у римлянИ у викингов в период язычестваУ европейцев в период религиозности не было никого бога войныОни как и русские под видом доброжелательностиОсвободим гроб господень шли на захват и оккупацию чужих земельВ исламе кстати тоже нет бога войны и что дальше?))Цитата:Так Европа не знает или ей чуждо созерцание?Каждый народ может тоже самое сказатьЭто какие нибудь румыны могут сказать что Европа их толком не знаетА русских знают хорошоЦитата:Тоесть Ильин описывает какого-то олигофренаТакой дурачок ходит всех любит, воображает себе всякоеА европеец расчётливый и волевойТак что тогда удивляться что Европа богаче живёт?))Цитата:Ну это расизм и нацизм уже какой-тоБлаго Ильин нацистом былПоэтому у него и эпитеты такиеГитлер тоже про немцев говорил что это нация несущая свет и справедливость мируЦитата:Да это римляне придумали прозвища х*ч , хо**л, чу**а, а эпитетом названия целой нации сделали обидное прозвище недалёкого человека-чукчаЦитата:А толстой пишет что творилСжигал чеченские аулы вместе с детьмиВыжигал лесаОтравлял колодцыТолстому не будем верить? Врёт же наверноСейчас Россия Украину ваще не бомбит жеЦитата:Терпилы кароче которые придумали себе оправдание ?)Цитата:Со всех сторон? С севера кто нападал?И да пол не поработив не один народ вообще смешноРусско башкирская война шла почти 200 летРусско чукчская война 100 летКавказская война 60 летВойна с восставшими поляками постоянноА чё они восставали то? Их же не поработилиВойна в средней Азии почти до 40ых годовЭто все колониальные войныЦитата:А русские сделали рабов из русских жеДаже Африка не нужна была)Цитата:Тоесть русские вели себя как азиаты?Рубя головы и сжигая аулыЦитата:Потихоньку их спаиваяРусифицируяГде теперь пермяки? А они теперь русскими пишутся хотя никакого отношения к ним не имеютЦитата:Да только русский считался великороссомИ царь был русскимА остальные инородцыЦитата:Вообще ничего уникальногоОбычная империяАналог монгольской Цитата:Ну вот а остальные народы не воевали и героизм не демонстрировали?Русские не националисты конечно)Цитата:Красивые,стойкие мужественные арийцы которые всегда создавали рейх))Цитата:Только по фактамДаже глумится не над чем)