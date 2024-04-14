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«Спасения жизней проводим в долг» - Паводок обострил хронические проблемы приюта для бездомных животных в Костанае
«Спасения жизней проводим в долг» - Паводок обострил хронические проблемы приюта для бездомных животных в Костанае
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