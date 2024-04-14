Отправлено: - 16:08

Мы на грани! Часто опускаются руки при невозможности решения проблем! У нас вообще нет средств на медицинские манипуляции с животными! Все спасения жизней проводим в долг, который в целом сейчас почти 500 000 тенге. Например, счета за освещение у нас по 20 000-40 000, а на теплой передержке счета за газ по 30 000-40 000 тенге

Цитата:Но вас же никто не заставлял делать этот бизнес, вы же сами желаете этого как понял?Так делайте, работайте.Если нет, то избавьтесь.