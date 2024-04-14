НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Спасения жизней проводим в долг» - Паводок обострил хронические проблемы приюта для бездомных животных в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48992
«Спасения жизней проводим в долг» - Паводок обострил хронические проблемы приюта для бездомных животных в Костанае
Отправлено: 14.04.24 - 11:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На прошлой неделе волонтеры организации спасли на затопленных территориях около 200 собак, то есть контингент увеличился втрое. Справиться с новой задачей мешают старые проблемы, причем надежда на помощь госорганов тает быстрее, чем весенний снег. Что может сделать власть, чтобы приюты работали эффективно ежедневно, не говоря уже об экстремальных условиях режима ЧС?
Читать новость

m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
299
Re: «Спасения жизней проводим в долг» - Паводок обострил...
Отправлено: 14.04.24 - 11:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на программу ОСВВ из бюджета выделено в целом более 32 млн тенге - это средства на отлов, стерилизацию, идентификацию, временное содержание и чипирование 800 бродячих и безнадзорных животных.

Эта программа - дерьмо собачье. Не мучайте вы собак. Отлавливайте и усыпляйте. Тратить на это деньги. Где гарантия, что эти собаки после стерилизации и идентификации, и выпущенные на свободу, завтра, голодные и злые кого то не покусают, а сбившись в стаю не загрызут ребенка.
Решать этот вопрос раз и навсегда. Беспризорная собака на должна гулять "сама по себе" - отлов и усыпление, как бы жестоко это не звучало, ибо "добрые намерения" ни к чему хорошему обычно не приводят...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37653
Re: «Спасения жизней проводим в долг» - Паводок обострил...
Отправлено: 14.04.24 - 16:08
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы на грани! Часто опускаются руки при невозможности решения проблем! У нас вообще нет средств на медицинские манипуляции с животными! Все спасения жизней проводим в долг, который в целом сейчас почти 500 000 тенге. Например, счета за освещение у нас по 20 000-40 000, а на теплой передержке счета за газ по 30 000-40 000 тенге


Но вас же никто не заставлял делать этот бизнес, вы же сами желаете этого как понял?
Так делайте, работайте.
Если нет, то избавьтесь.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS