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Дантист:

Вся пресса Казахстана стала жёлтой или ещё есть вменяемые. То про Баян Алагузову, которую избил муж полгода везде и всюду писали, ничего это не изменило, теперь вот этот случай. Ну ладно день, ну два, но сколько можно! Проблему надо решать, а не просто говорить о ней не переставая.

ЭЦитата:Этим процессом нас отвлекают от реальных проблемПлюсом устраивают театральное политическое шоуВот смотрите есть зарвавшийся чиновник он типа пытается выкрутитсяДержим напряжениеДержимИ в конце судим его на пожизненноеПлебс рукоплещетСправедливость восторжествовалаНо не повезло политтехнологам из АП паводки как раз долбанули и стране пофиг стало на этого бишембаева и его женуПоэтому эту тему сильнее обычного обсасывают провластные блогеры и СМИ (НГ подхватило зачем-то)Митинги за границей устраивают подставныеТипа весь мир следит за процессомДа срать всем! Страна за паводками следит,работают люди, вещи собирают,помощьЖдут выплатА АП пихает нам этого наркомана чинушу и его убитую женуНу смотрите у нас какой кадр, давайте обсудим его вместо выплат,ну пожалуйста) у нас и циркачи смешные,адвокаты его смотрите какие жалкие, а смотрите какая у нас прокурорша герой (из этой бабы лепят вторую няш мяш из Крыма) а судья судья какая ух