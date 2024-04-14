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≡  Кыргызский музыкант заявил о задержании подозреваемых в его пытках в ходе Қаңтара в Алматы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48992
Кыргызский музыкант заявил о задержании подозреваемых в его пытках в ходе Қаңтара в Алматы
Отправлено: 14.04.24 - 15:28
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- Хорошие новости по расследованию пыток наконец-то есть! Мое дело передано в генеральную прокуратуру РК. Два сотрудника специально командированы в Алматы, чтобы довести начатое до логического конца. На данный момент задержаны и помещены под стражу пока четверо из опознанных ранее сотрудников полиции, - написал Викрам Рузахунов.
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E
§ EvilWizard
(Пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
30
Re: Кыргызский музыкант заявил о задержании подозреваемых в его...
Отправлено: 14.04.24 - 15:28
#1
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А какова судьба в колониях тех, кто признан виновным в организации / участии в январских событиях? А там есть весьма внушительные приговоры.

Например, житель Павлодара судом №2 того же города осуждён 01.08.2022г. к 6 годам ЛС в учреждении максимальной безопасности. Осуждён просто за слова недовольства в отношении Назарбаева и Токаева; и за рассылку видео о событиях в Алматы, то есть за распространение видеороликов, и так находящихся в свободном доступе. Отбывает наказание у нас в Костанае, в учреждении №38.

Дошло уже до того, что на него завели новое уголовное дело якобы за злостное неповинование сотрудникам учреждения №38. Когда полиция Костаная обратилась в суд за санкционированием его ареста, суд указал - "в постановлении указано семь нарушений только от 06.12.2023г. Данное обстоятельство свидетельствует о предвзятом отношении к осуждённому Карагасекову А.Т., а также вызывает сомнения в причастности к их совершению. Все указанные нарушения совершены в безопасном месте или в отдельной камере ДИЗО".

Но несмотря на факты, ранее установленные судом, его продолжают прессовать. Хотят к шести докинуть ещё, а то 6 то мало...

То есть налицо явная ангажированность правоохранителей к ранее осуждённым фактически по политическим мотивам. На моё обращение Генпрокуратура РК ответила - у нас не было и нет политических заключённых. Ну-ну. А то же мы не знаем, где живём...

На днях суд должен был быть по докидыванию ему ещё срока в Костанае. Не состоялся. Конвой не смог доставить его из СИЗО на заседание суда. Тот отказался принимать участие в этом шопито.
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E
§ EvilWizard
(Пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
30
Re: Кыргызский музыкант заявил о задержании подозреваемых в его...
Отправлено: 14.04.24 - 15:47
#2
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В общем, организаторы этого всего пополучали условно.

А простые граждане, которые выступали на этой волне, например, на площади в Павлодаре, и высказавшие всё, что думают, получили шесть лет лишения свободы максимально безопасности, сами ничего не громившие, особо ничего не натворившие. И не условно получили.

Но их всё равно дальше продолжают прессовать, но уже в колониях.

А Генпрокуратура чушь пишет про наше правовое государство (в общем, порой сильно подташнивает от такого "нового Казахстана", полностью скопированного в этом отношении под кальку со старого).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37653
Re: Кыргызский музыкант заявил о задержании подозреваемых в его...
Отправлено: 14.04.24 - 15:54
#3
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Наши казахи конечно, обложались по полной, опозорились на весь мир..
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