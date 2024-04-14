Re: Кыргызский музыкант заявил о задержании подозреваемых в его...

Отправлено: - 15:28

А какова судьба в колониях тех, кто признан виновным в организации / участии в январских событиях? А там есть весьма внушительные приговоры.



Например, житель Павлодара судом №2 того же города осуждён 01.08.2022г. к 6 годам ЛС в учреждении максимальной безопасности. Осуждён просто за слова недовольства в отношении Назарбаева и Токаева; и за рассылку видео о событиях в Алматы, то есть за распространение видеороликов, и так находящихся в свободном доступе. Отбывает наказание у нас в Костанае, в учреждении №38.



Дошло уже до того, что на него завели новое уголовное дело якобы за злостное неповинование сотрудникам учреждения №38. Когда полиция Костаная обратилась в суд за санкционированием его ареста, суд указал - "в постановлении указано семь нарушений только от 06.12.2023г. Данное обстоятельство свидетельствует о предвзятом отношении к осуждённому Карагасекову А.Т., а также вызывает сомнения в причастности к их совершению. Все указанные нарушения совершены в безопасном месте или в отдельной камере ДИЗО".



Но несмотря на факты, ранее установленные судом, его продолжают прессовать. Хотят к шести докинуть ещё, а то 6 то мало...



То есть налицо явная ангажированность правоохранителей к ранее осуждённым фактически по политическим мотивам. На моё обращение Генпрокуратура РК ответила - у нас не было и нет политических заключённых. Ну-ну. А то же мы не знаем, где живём...



На днях суд должен был быть по докидыванию ему ещё срока в Костанае. Не состоялся. Конвой не смог доставить его из СИЗО на заседание суда. Тот отказался принимать участие в этом шопито.