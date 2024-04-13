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≡ Первые выплаты получили пострадавшие от паводка жители Костаная. Куда и с какими документами обращаться?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48992
Первые выплаты получили пострадавшие от паводка жители Костаная. Куда и с какими документами обращаться?
Отправлено: 13.04.24 - 17:18
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Специальная комиссия по оценке и возмещению материального ущерба начала свою работу с 8 апреля. Для получения социальной помощи за 5 дней обратилось 813 человек, а для возмещения материального ущерба 544 человек. Уже произведены единовременные социальные выплаты 30 пострадавшим в размере 7,7 млн.тенге.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6194
Re: Первые выплаты получили пострадавшие от паводка жители...
Отправлено: 13.04.24 - 17:18
#1
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По поводу оказания помощи пострадавшим: - какой бы не был скандально известным Моргенштерн, что бы о нём ни писали, тем не менее ( как пишут в СМИ) он (его фонд) отправил целую фуру гуманитарной помощи пострадавшим от непрофессионализма властей при паводке в Костанае и целых 15 фур в г.Орск тоже пострадавшим гражданам в результате таких же непрофессиональных действий властей при паводке.

А, где голос наших так называемых звёзд эстрады, почему они МОЛЧАТ( кроме Димаша): почему не проведут сборный благотворительный концерт в Астане с крутыми билетами и не перечислять пострадавшим от паводка людям ? Это же и ихние почитатели.
Что такое смешное перечисление по 100 000 тенге, при их гонорарах: - курам на смех. Это один поход за продуктами в Астыкжан.

Я, какой то сранный фермер из глубинки, и то каждый год перечисляю на благотворительность ( религию, спорт, культуру, образование) по 4-5 лямов, несмотря на то есть или нет у меня урожая.
До омерзения противно смотреть ихние самолюбование в соцсетях, где они демонстрируют свои шубы, драгоценности, авто, дома, как они отдыхают и прочие личные телодвижения на десятки миллионов тенге.
Хотя бы кто нибудь из них выступил в соцсетях и приободрил пострадавших.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
299
Re: Первые выплаты получили пострадавшие от паводка жители...
Отправлено: 13.04.24 - 18:35
#2
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Цитата:
ACROS:
До омерзения противно смотреть ихние самолюбование в соцсетях, где они демонстрируют свои шубы, драгоценности, авто, дома, как они отдыхают и прочие личные телодвижения на десятки миллионов тенге


Ориентируясь на Запад, где так любят тусить и шопить данные господа, нам пора вводить налог на роскошь. Не хотят делиться - значит надо заставить поделиться.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6194
Первые выплаты получили пострадавшие от паводка жители Костаная. Куда и с какими документами обращаться?
Отправлено: 13.04.24 - 20:55
#3
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Цитата:
mks2703:
значит надо заставить поделиться.


У них же - основной заработок- не концертная деятельность, а той бизнес, где гонорары с шестью нулями выплачиваются в конвертах.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
32
Re: Первые выплаты получили пострадавшие от паводка жители...
Отправлено: 14.04.24 - 15:50
#4
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(Я, какой то сранный фермер из глубинки, и то каждый год перечисляю на благотворительность ( религию, спорт, культуру, образование) по 4-5 лямов, несмотря на то есть или нет у меня урожая.) А что скажут ваши механизаторы доярки кузнецы электрики??? Те кто создаёт своим трудом эти лямы благотворительности, Живут ли они в достатке? Я покатался по области, и не могу сказать что с этим порядок! Хотелось бы их послушать. У вас так же люди живут как например у Князева в Алтынсарино? Можете видеом поделится как процветает деревня, где какой то сра.... фермер на благотворительность швыряет по несклько лямов??? И даже не смотря на неурожай! У вас что свой ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК? Или как?
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