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Первые выплаты получили пострадавшие от паводка жители Костаная. Куда и с какими документами обращаться?
Первые выплаты получили пострадавшие от паводка жители Костаная. Куда и с какими документами обращаться?
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