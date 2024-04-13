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«За Салтанат!» - Процесс по делу Бишимбаева стал поводом для митинга в Италии. Участие в нем приняла и студентка из Тобыла
«За Салтанат!» - Процесс по делу Бишимбаева стал поводом для митинга в Италии. Участие в нем приняла и студентка из Тобыла
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48992
«За Салтанат!» - Процесс по делу Бишимбаева стал поводом для митинга в Италии. Участие в нем приняла и студентка из Тобыла
Отправлено: 13.04.24 - 22:57
Митинг прошел в Мессине (Сицилия). Демонстранты требовали ужесточить законодательство по отношению к бытовому насилию в Казахстане. Наша землячка Шадиар СЕЙДАХМЕТОВА поделилась с «НГ» впечатлениями от этого события.
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«За Салтанат!» - Процесс по делу Бишимбаева стал поводом для митинга в Италии. Участие в нем приняла и студентка из Тобыла
Отправлено: 13.04.24 - 22:57
Она, зная какие чиновники у нас, сделала себя его рабыней и его многочисленных детей вполне добровольно.
И пусть эти поуехавшие граждане уже Италии не лезут в нашу жизнь.
Пусть смотрят за своими мафиозниками с Сицилии и еще откуда то..
[Исправлено: 111, 13.04.2024 - 23:58]
И пусть эти поуехавшие граждане уже Италии не лезут в нашу жизнь.
Пусть смотрят за своими мафиозниками с Сицилии и еще откуда то..
[Исправлено: 111, 13.04.2024 - 23:58]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22967
«За Салтанат!» - Процесс по делу Бишимбаева стал поводом для митинга в Италии. Участие в нем приняла и студентка из Тобыла
Отправлено: 14.04.24 - 05:11
Цитата:
Твоя рабыня у тебя - добровольно?
111:
Она, зная какие чиновники у нас, сделала себя его рабыней и его многочисленных детей вполне добровольно.
Она, зная какие чиновники у нас, сделала себя его рабыней и его многочисленных детей вполне добровольно.
Твоя рабыня у тебя - добровольно?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6194
«За Салтанат!» - Процесс по делу Бишимбаева стал поводом для митинга в Италии. Участие в нем приняла и студентка из Тобыла
Отправлено: 14.04.24 - 11:17
Цитата:
Он же не бьёт её, как бил этот Бишимбаев.
Цитата://что если народ и СМИ будут долго говорить об одной проблеме, то перемены со стороны властей возможны//
Не думаю: для народа и особенно СМИ - это в первую очередь - спектакль, возможность порыться в в чужом и грязном белье и естественно для СМИ - это рейтинги. Что касаемо властей - им это СОВСЕМ по барабану: - они с коррупцией, с инфляцией, с потопом и пожарами не могут справиться, куда им до бытовых отношении в семье, тем более этот скандал с их болашаковским министром и он как бы репутационно бьёт и в их сторону ( значит все министры такие-коррупционеры, алкаши и дебоширы): - поэтому они сделают умный вид при плохой мине.
[Исправлено: ACROS, 14.04.2024 - 12:18]
maxsaf:
Твоя рабыня
Твоя рабыня
Он же не бьёт её, как бил этот Бишимбаев.
Цитата://что если народ и СМИ будут долго говорить об одной проблеме, то перемены со стороны властей возможны//
Не думаю: для народа и особенно СМИ - это в первую очередь - спектакль, возможность порыться в в чужом и грязном белье и естественно для СМИ - это рейтинги. Что касаемо властей - им это СОВСЕМ по барабану: - они с коррупцией, с инфляцией, с потопом и пожарами не могут справиться, куда им до бытовых отношении в семье, тем более этот скандал с их болашаковским министром и он как бы репутационно бьёт и в их сторону ( значит все министры такие-коррупционеры, алкаши и дебоширы): - поэтому они сделают умный вид при плохой мине.
[Исправлено: ACROS, 14.04.2024 - 12:18]
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 299
Re: «За Салтанат!» - Процесс по делу Бишимбаева стал поводом для...
Отправлено: 14.04.24 - 11:38
Соглашусь со 111 она знала на какие условия шла.
"Любишь кататься, люби и саночки возить". То, что саночки можно не вывезти, она не подумала. 8 раз уходила и не ушла, пока её не ушли. Девушка с севера, парень с юга, однозначно не пара.
"Любишь кататься, люби и саночки возить". То, что саночки можно не вывезти, она не подумала. 8 раз уходила и не ушла, пока её не ушли. Девушка с севера, парень с юга, однозначно не пара.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1227
Re: «За Салтанат!» - Процесс по делу Бишимбаева стал поводом для...
Отправлено: 14.04.24 - 13:20
Вся пресса Казахстана стала жёлтой или ещё есть вменяемые. То про Баян Алагузову, которую избил муж полгода везде и всюду писали, ничего это не изменило, теперь вот этот случай. Ну ладно день, ну два, но сколько можно! Проблему надо решать, а не просто говорить о ней не переставая.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1106
Re: «За Салтанат!» - Процесс по делу Бишимбаева стал поводом для...
Отправлено: 14.04.24 - 14:31
Цитата:
.....когда она закончит учёбу приедит обратно Марик и станет тебя да и всех нас учить жизни по евростандартам,всю страну уже давно ломают через колено,это только слепой может не видить...
111:
И пусть эти поуехавшие граждане уже Италии не лезут в нашу жизнь. Пусть смотрят за своими мафиозниками с Сицилии и еще откуда то..
И пусть эти поуехавшие граждане уже Италии не лезут в нашу жизнь. Пусть смотрят за своими мафиозниками с Сицилии и еще откуда то..
.....когда она закончит учёбу приедит обратно Марик и станет тебя да и всех нас учить жизни по евростандартам,всю страну уже давно ломают через колено,это только слепой может не видить...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15655
Re: «За Салтанат!» - Процесс по делу Бишимбаева стал поводом для...
Отправлено: 14.04.24 - 14:43
ЭЦитата:
Этим процессом нас отвлекают от реальных проблем
Плюсом устраивают театральное политическое шоу
Вот смотрите есть зарвавшийся чиновник он типа пытается выкрутится
Держим напряжение
Держим
И в конце судим его на пожизненное
Плебс рукоплещет
Справедливость восторжествовала
Но не повезло политтехнологам из АП паводки как раз долбанули и стране пофиг стало на этого бишембаева и его жену
Поэтому эту тему сильнее обычного обсасывают провластные блогеры и СМИ (НГ подхватило зачем-то)
Митинги за границей устраивают подставные
Типа весь мир следит за процессом
Да срать всем! Страна за паводками следит,работают люди, вещи собирают,помощь
Ждут выплат
А АП пихает нам этого наркомана чинушу и его убитую жену
Ну смотрите у нас какой кадр, давайте обсудим его вместо выплат,ну пожалуйста) у нас и циркачи смешные,адвокаты его смотрите какие жалкие, а смотрите какая у нас прокурорша герой (из этой бабы лепят вторую няш мяш из Крыма) а судья судья какая ух
Дантист:
Вся пресса Казахстана стала жёлтой или ещё есть вменяемые. То про Баян Алагузову, которую избил муж полгода везде и всюду писали, ничего это не изменило, теперь вот этот случай. Ну ладно день, ну два, но сколько можно! Проблему надо решать, а не просто говорить о ней не переставая.
Вся пресса Казахстана стала жёлтой или ещё есть вменяемые. То про Баян Алагузову, которую избил муж полгода везде и всюду писали, ничего это не изменило, теперь вот этот случай. Ну ладно день, ну два, но сколько можно! Проблему надо решать, а не просто говорить о ней не переставая.
Этим процессом нас отвлекают от реальных проблем
Плюсом устраивают театральное политическое шоу
Вот смотрите есть зарвавшийся чиновник он типа пытается выкрутится
Держим напряжение
Держим
И в конце судим его на пожизненное
Плебс рукоплещет
Справедливость восторжествовала
Но не повезло политтехнологам из АП паводки как раз долбанули и стране пофиг стало на этого бишембаева и его жену
Поэтому эту тему сильнее обычного обсасывают провластные блогеры и СМИ (НГ подхватило зачем-то)
Митинги за границей устраивают подставные
Типа весь мир следит за процессом
Да срать всем! Страна за паводками следит,работают люди, вещи собирают,помощь
Ждут выплат
А АП пихает нам этого наркомана чинушу и его убитую жену
Ну смотрите у нас какой кадр, давайте обсудим его вместо выплат,ну пожалуйста) у нас и циркачи смешные,адвокаты его смотрите какие жалкие, а смотрите какая у нас прокурорша герой (из этой бабы лепят вторую няш мяш из Крыма) а судья судья какая ух
«За Салтанат!» - Процесс по делу Бишимбаева стал поводом для митинга в Италии. Участие в нем приняла и студентка из Тобыла
Отправлено: 14.04.24 - 16:01
Цитата:
Бабы не на учебу туда гоняют, а ищут мужика, чтоб там остаться, и быть уже ихними рабынями.
родом из Шанхая2022:
когда она закончит учёбу приедит обратно
когда она закончит учёбу приедит обратно
Бабы не на учебу туда гоняют, а ищут мужика, чтоб там остаться, и быть уже ихними рабынями.
«За Салтанат!» - Процесс по делу Бишимбаева стал поводом для митинга в Италии. Участие в нем приняла и студентка из Тобыла
Отправлено: 14.04.24 - 16:02
Цитата:
Нет, это я ее раб и исполняю все ее желания.
maxsaf:
Твоя рабыня у тебя - добровольно?
Твоя рабыня у тебя - добровольно?
Нет, это я ее раб и исполняю все ее желания.
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