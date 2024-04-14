Николай ГИНЬЯТОВ: Для чего этот совет? И причем здесь этика?
Отправлено: 14.04.24 - 10:21
Главная претензия к этому, с позволения сказать, органу: в ряде случаев «совет по этике» подменяет собой суд, давая правовую оценку фактам и обстоятельствам по спорам, а споры подлежат разрешению исключительно в суде. И никак иначе. Читать новость
Как-то ни разу не удивило. У нас давно уже в стране главенствует принцип "казаться, а не быть". Имитация бурной деятельности - от АП, правительства и парламента до отделов акиматов всех уровней. Вся реальная работа или держится на единицах ответственных работников, или она вынуждена - в случае тех же паводков и прочих ЧП и ЧС, до которых страну доводит именно эта имитация.
Из содержания этой статьи становится понятно, что прокуратура области не ту занимает позицию, нарушая нормы права и своими действиями потворствует совету по этике нарушать законы гос-ва! Думаю, что нужно правозащитной организации направить свое видение в данном вопросе Президенту РК, поскольку куда не кинь везде клин!
Судя по статье: - выходит это пресловутый Совет по этике - ИГНОРИРУЕТ или САББОТИРУЕТ решение ихнего президента о том что: - с кадрами и тем более с гос.чиновниками, нужно работать АККУРАТНО и ОСТОРОЖНО ( в стране явный дефицит гос.служащих).
И по случаю с мичуринским акимом: - разве нет положения в Законе, о том что за два года до выхода на пенсии человека НЕ УВОЛЬНЯЮТ, а перемещают по горизонтали, тем более с таким послужным списком: - дают элементарно ДОРАБОТАТЬ до пенсии.
И самое главное: - репутационный эффект системы гос.службы в целом, от такого "КОНЦА" итога гос.службы верного ИДЕЙНОГО солдата, в назидании, так сказать потомкам.
Наверное в этом Совете: - работают чисто по протокольно-бюрократическому стандарту, не видя за ним людей и обстоятельства;- эти люди очевидно НИКОГДА не работали ни на производстве, ни среди масс.
Автор очень верно описал эту абсурдную ситуацию попрания уголовного,трудового и административного права. Жертвам этого совета надо было воспользоваться одесским трамвайным юмором : - Мне вашей чуткости не надо ! Мне дайте что по советским законам положено !А совет по этике может рассматривать случаи чисто бытовые,не попадающие под норму закона.
Все силы и средства, находящиеся в распоряжении государственных и местных исполнительных органов, с момента введения правового положения и режима чрезвычайной ситуации, не могут отвлекаться на второстепенные задачи, на различные бюрократические процедуры и формальности, не направленные на создание условий для проведения необходимых спасательных и аварийно-восстановительных работ в интересах Республики Казахстан и её граждан, не связанные, в частности, с борьбой с наводнением или паводком и не связанные с обеспечением безопасности, жизни и здоровья граждан страны.
Никакой необходимости и экстренности в заседании и работе «Совета по этике» 05.04.2024г. с отвлечением акимов от борьбы с последствиями наводнения (паводка) не имелось. Поступившие постановления прокуроров о возбуждении дисциплинарных производств к таким основаниям не относятся, могут и могли быть рассмотрены в текущем режиме, без создания угрозы непринятия полных и своевременных мер по предотвращению последствий наводнения (паводка).
05.04.2024г. данный "Совет" рассмотрел дисциплинарные дела в отношении акимов сельских округов, с вызовом их в город Костанай, с отвлечением руководителей местных исполнительных органов от их непосредственных обязанностей, связанных с предотвращением последствий наводнения (паводка), чем была дезорганизована нормальная работа государственных органов в условиях чрезвычайной ситуации.
Вместо принятия оперативных, полных и своевременных мер, аким Мичуринского был вынужден заниматься чёрт знает чем.
По привлечению сельских акимов дважды за одно и тоже нарушение, как было в случае с акимом Архангельского СО Денисовского района, очевидна несоизмеримость взыскания содеянному - дважды.
Исходя из буквального толкования и по смыслу определённых норм права, если деяние государственного служащего содержит признаки уголовно наказуемого деяния либо административного правонарушения, то вопрос о привлечении к установленной уголовной или административной ответственности разрешается в порядке, установленном отраслевым уголовно-процессуальным законодательством или законодательством об административных правонарушениях, а не в порядке ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан».
По общему правилу международного права, «Non bis in idem» («Не дважды за одно и то же») в качестве фундаментального принципа прав человека и гражданина устанавливается «применение этого принципа триединым условием тождества фактов, единства нарушителя и единства защищаемого правового интереса».
Следовательно, согласно этому принципу, к одному и тому же лицу не может быть более одного раза применена любая карательная санкция за однократное незаконное поведение, рассчитанная на защиту одного и того же правового актива. То есть проще говоря, согласно принципу права относительно защиты прав человека и гражданина «не может быть двух взысканий за одно и тоже».
А почему бы и не использовать правильный аргумент? Если он действительно правильный и весьма ёмкий, ту мысль по-другому и не выразишь. Ты её выразил как раз самым оптимальным способом - у меня бы получилось витиеватее и с уклоном в юридический язык. А этот аргумент вообще изначально использовался в официальное обращение. А потом перекочевал в публикации в соцсетях, а потом сюда. Твоё авторство в части "юридического процесса" относительно участия прокурора, конечно же, мною не оспаривается.
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