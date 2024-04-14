Отправлено: - 12:43

Добринцофф:

в чём проблема купить напрямую у производителя

Добринцофф:

одна оптовка-база ОРТ в убитом состоянии ,которая давно изжила себя.

[Исправлено: ACROS, 14.04.2024 - 13:44]

Цитата://Важно, чтобы выращивались они у нас. Тогда мы сможем удешевлять семена.//Что то не вериться в это, обьясню почему: - такая же херня была и с сельхозтехникой- мол построим у себя машиносборочные заводы и техника будет стоить в два-три раза дешевле импортной- куда там - по цене они ОДИНАКОВЫ( речь не идёт о Джониках и Кейсах - это высшая лига).Цитата://Нет, к сожалению.//Где гарантия, что это не очередной РАЗГОВОР или как модно: - бла-бла-бла-бла.Цитата://Но для этого нужно, чтобы мы получали оборотные средства в полном объеме.//Существующую систему АКК нужно РЕФОРМИРОВАТЬ - она не работает на фермера, а работает на ФИНАНСИСТА и в век цифровизации как то стыдно, неудобно и долго оформлять всё на бумажных носителях.Цитата:В нём - интервьюрируемый просто -напросто не в курсе, то есть оторван от реальной повседневности. У него нет практического опыта- очередной теоретик.Цитата:Когда бываю там, всегда говорю оптовикам: - почему не скажете хозяину- почему не положит асфальт; летную площадку куда ЗАЕЗЖАЕТ вся ОБЛАСТЬ можно как то по другому распланировать что бы было удобно разьезжаться машинам. Сколько бабок он заработал- давно бы можно было привести в цивильный вид. Всё убито; всё убого. Хоть перед "Ай-Шатыром" заасфальтировал.Как переехали в 2008 году с зелёных рядов, так и в таком же убитом состоянии и находятся- асфальт которого нет- это ещё когда то советский асфальт.