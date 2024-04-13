Re: Николай ВОРОНИН: Лёд тронулся?

Отправлено: - 21:10

Повышение цен на энергоносители, это всегда было с 1991 года и будет при капитализме. Хочете жить комфортно, платите, СССР тут не причем! Никто с голоду не погибнет, если есть деньги на богатые дастарханы, свадьбы, автомашины, если есть невозвратные кредиты, если есть черновая работа, например мести улицу, мыть авто, если нарушают ПДД и потом, даже безработные платят огромные штрафы! На халяву теперь жить не придется, поэтому нужно привыкать к тем условиям, который ввели ради США Ельцин, Кравчук и Шушкевич. Более того, с 1 января 2025 года будет поголовное декларирование доходов, по итогам которого станет понятно, кто бедный, а кто средний, а кто богатый.Сейчас даже безработный не снимет сам колесо с авто, обязательно едет к шиномонтажке, едет в СТО, чтобы заменить запчасть. Безработные по статистике, а по факту "работают" неофициально, закладчиками, мошенниками и т.д.и у них есть деньги. Автор статьи это знает, но специально все беды в гос-ве валит на госслужащих, хотя во многом виноваты все! Привычка совков валить на других, не замечая бревна в своем глазу, это такая привычка! Сейчас сложилась ситуация, когда удобно валить на любого, ничего при этом не делая. Например, кидают возле многоквартирного дома сами собственники квартир строительный или крупногабаритный мусор, потом валят свою вину на Тазалык, ломают автобусные остановки, виноваты акимат и полиция и так далее! Просто в стране нет понятных для всех слоев населения жестких законов, нет конкретной уголовной, административной, материальной ответственности за ту или иную сферу, нет качественной представительной и исполнительной власти на местах. Нет настоящих кадров, профессионалов своего дела, выполняющих по совести свою работу, кроме бездействующих болтунов, провоцирующих народ, мечтателей, обещающих горы свернуть, а также критиканов, ностальгирующих о жизни в СССР. Теперь обратной дороги нет, все будем жить в фактической реальности. Другого не дано!