«Мы сможем конкурировать, если...» - Что должно делать правительство, а что сами фермеры, чтобы картофелеводство стало выгодным
Отправлено: 14.04.24 - 11:26
Предприниматели уповают на государственную программу, которая посчитает потребности и укажет: в этом году надо приналечь на лук и капусту, а с морковкой не разгоняйтесь... Реально ли это в рыночные времена? Что делать, чтобы не разориться, а, наоборот, обрести устойчивость? Поделиться своим видением ситуации мы попросили председателя Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Кайрата БИСЕТАЕВА. Читать новость
Вот это действительно проблема,на всю область одна оптовка-база ОРТ в убитом состоянии ,которая давно изжила себя. Территория вся разбитая,тесно,из за этого постоянно аварии и ругань между водителями и торговцами.В помещениях магазинов нет воды,зато есть аж 2 платных туалета на всё ОРТ. В городе просто необходимо построить нормальный цивилизованный оптово-распределительный центр.
Все проблемы только от самих картофелеводов: привыкли просить субсидии от гос-ва, а сами ни тенгешки не вкладывают в свой бизнес. Работают как рак и щука, нет единства в решении своих проблем, не могут конкурировать с картофелеводами других стран, а причины Бисетаев назвал сам! Включать нужно мозги, технологии и деньги на развитие этой отрасли, а если нет, то конкуренты задавят жадных болтунов! Надо открыть завод по переработке, в областных центрах построить свои торговые центры по реализации продуктов, овощей по ценам ниже тех, которые предлагают конкуренты! При капитализме выживает тот, кто не жаден, не поднимает цены, поскольку основным потребителем являются физические и юридические лица, интересы которых нужно всегда учитывать при реализации своей продукции.
Цитата://Важно, чтобы выращивались они у нас. Тогда мы сможем удешевлять семена.//
Что то не вериться в это, обьясню почему: - такая же херня была и с сельхозтехникой- мол построим у себя машиносборочные заводы и техника будет стоить в два-три раза дешевле импортной- куда там - по цене они ОДИНАКОВЫ( речь не идёт о Джониках и Кейсах - это высшая лига).
Цитата://Нет, к сожалению.//
Где гарантия, что это не очередной РАЗГОВОР или как модно: - бла-бла-бла-бла.
Цитата://Но для этого нужно, чтобы мы получали оборотные средства в полном объеме.//
Существующую систему АКК нужно РЕФОРМИРОВАТЬ - она не работает на фермера, а работает на ФИНАНСИСТА и в век цифровизации как то стыдно, неудобно и долго оформлять всё на бумажных носителях.
Цитата:
Добринцофф: в чём проблема купить напрямую у производителя
В нём - интервьюрируемый просто -напросто не в курсе, то есть оторван от реальной повседневности. У него нет практического опыта- очередной теоретик.
Цитата:
Добринцофф: одна оптовка-база ОРТ в убитом состоянии ,которая давно изжила себя.
Когда бываю там, всегда говорю оптовикам: - почему не скажете хозяину- почему не положит асфальт; летную площадку куда ЗАЕЗЖАЕТ вся ОБЛАСТЬ можно как то по другому распланировать что бы было удобно разьезжаться машинам. Сколько бабок он заработал- давно бы можно было привести в цивильный вид. Всё убито; всё убого. Хоть перед "Ай-Шатыром" заасфальтировал. Как переехали в 2008 году с зелёных рядов, так и в таком же убитом состоянии и находятся- асфальт которого нет- это ещё когда то советский асфальт.
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