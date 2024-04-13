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≡ «За Салтанат!» - Процесс по делу Бишимбаева стал поводом для митинга в Италии. Участие в нем приняла и студентка из Тобыла
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48990
«За Салтанат!» - Процесс по делу Бишимбаева стал поводом для митинга в Италии. Участие в нем приняла и студентка из Тобыла
Отправлено: 13.04.24 - 22:57
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Митинг прошел в Мессине (Сицилия). Демонстранты требовали ужесточить законодательство по отношению к бытовому насилию в Казахстане. Наша землячка Шадиар СЕЙДАХМЕТОВА поделилась с «НГ» впечатлениями от этого события.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37647
«За Салтанат!» - Процесс по делу Бишимбаева стал поводом для митинга в Италии. Участие в нем приняла и студентка из Тобыла
Отправлено: 13.04.24 - 22:57
#1
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Она, зная какие чиновники у нас, сделала себя его рабыней и его многочисленных детей вполне добровольно.
И пусть эти поуехавшие граждане уже Италии не лезут в нашу жизнь.
Пусть смотрят за своими мафиозниками с Сицилии и еще откуда то..

[Исправлено: 111, 13.04.2024 - 23:58]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22967
«За Салтанат!» - Процесс по делу Бишимбаева стал поводом для митинга в Италии. Участие в нем приняла и студентка из Тобыла
Отправлено: 14.04.24 - 05:11
#2
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Цитата:
111:
Она, зная какие чиновники у нас, сделала себя его рабыней и его многочисленных детей вполне добровольно.

Твоя рабыня у тебя - добровольно? :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6192
«За Салтанат!» - Процесс по делу Бишимбаева стал поводом для митинга в Италии. Участие в нем приняла и студентка из Тобыла
Отправлено: 14.04.24 - 11:17
#3
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Цитата:
maxsaf:
Твоя рабыня


Он же не бьёт её, как бил этот Бишимбаев.

Цитата://что если народ и СМИ будут долго говорить об одной проблеме, то перемены со стороны властей возможны//

Не думаю: для народа и особенно СМИ - это в первую очередь - спектакль, возможность порыться в в чужом и грязном белье и естественно для СМИ - это рейтинги. Что касаемо властей - им это СОВСЕМ по барабану: - они с коррупцией, с инфляцией, с потопом и пожарами не могут справиться, куда им до бытовых отношении в семье, тем более этот скандал с их болашаковским министром и он как бы репутационно бьёт и в их сторону ( значит все министры такие-коррупционеры, алкаши и дебоширы): - поэтому они сделают умный вид при плохой мине.

[Исправлено: ACROS, 14.04.2024 - 12:18]
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