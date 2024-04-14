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≡ Николай ГИНЬЯТОВ: Для чего этот совет? И причем здесь этика?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48990
Николай ГИНЬЯТОВ: Для чего этот совет? И причем здесь этика?
Отправлено: 14.04.24 - 10:21
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Главная претензия к этому, с позволения сказать, органу: в ряде случаев «совет по этике» подменяет собой суд, давая правовую оценку фактам и обстоятельствам по спорам, а споры подлежат разрешению исключительно в суде. И никак иначе.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1260
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Для чего этот совет? И причем здесь этика?
Отправлено: 14.04.24 - 10:21
#1
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Как-то ни разу не удивило.
У нас давно уже в стране главенствует принцип "казаться, а не быть".
Имитация бурной деятельности - от АП правительства и парламента до отделов акиматов всех уровней.
Вся реальная работа или держится на единицах ответственных работников, или она вынуждена - в случае тех же паводков и прочих ЧП и ЧС, до которых страну доводит именно эта имитация.
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