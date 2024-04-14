Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Для чего этот совет? И причем здесь этика?

Отправлено: - 10:21

Как-то ни разу не удивило.

У нас давно уже в стране главенствует принцип "казаться, а не быть".

Имитация бурной деятельности - от АП правительства и парламента до отделов акиматов всех уровней.

Вся реальная работа или держится на единицах ответственных работников, или она вынуждена - в случае тех же паводков и прочих ЧП и ЧС, до которых страну доводит именно эта имитация.