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ACROS:

А, режим ЧС для чего обьявляется- для СКОРОСТНОГО принятия решении и СКОРОСТНОГО прохождения БЮДЖЕТНЫХ денег- так вроде должно быть.

Цитата:По большому счёту необходимо назначить одного ответственного человека который бы занимался конкретно дачами! Вчера узнала, что одна дачница собирает неисправную электротехнику по знакомым что бы предъявить как затонувшую на даче и получения за это компенсации, другие вписываю в список столько имущества что в дачу поместить невозможно. Вот такие не честные на руку есть люди и их очень и очень много!