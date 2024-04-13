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«По садовым обществам ждем разъяснений правительства» - аким Костанайского района прокомментировал вопросы дачников СО «Весна»
«По садовым обществам ждем разъяснений правительства» - аким Костанайского района прокомментировал вопросы дачников СО «Весна»
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