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«За Салтанат!» - Процесс по делу Бишимбаева стал поводом для митинга в Италии. Участие в нем приняла и студентка из Тобыла
«За Салтанат!» - Процесс по делу Бишимбаева стал поводом для митинга в Италии. Участие в нем приняла и студентка из Тобыла
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