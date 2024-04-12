Re: МЧС на всех не хватает? - Как в Аулиекольском районе паводок...

Отправлено: - 23:32

Почему говорят что спасение утопающих дело рук самих утопающих?Знаменитый лозунг про спасение утопающих, висевший на клубе «Картонажник» города Васюки в романе «Двенадцать стульев», знают даже те, кто не знаком с творчеством Ильфа и Петрова. Потому что он давно стал крылатым выражением, смысл которого - человек сам должен решать свои проблемы, и помогать ему никто не будет.