Не знаю, что повлияло на наших парламентариев, но они вдруг обратились к проблемам простых людей, а не только бизнеса. Видимо, слуги народа вспомнили Гегеля, который говорил: «Высший долг государственной власти - следить за тем, чтобы частные интересы не взяли верх над общим благом». Читать новость
Два года назад перешёл в одну из таких посреднических организаций, из-за того что тариф у них был меньше на 5 тнг,экономия составляла да 50000тнгмесяц ,как вам такое?Почему в основной энергоснабжающей организации тариф дороже чем у посредников?
Цитата:
Подтверждением этого является твёрдое заявление министра энергетики Алмасадама Саткалиева о том, что если даже посредников и разгонят, то эта мера ни коим образом не повлияет на размер тарифа за электроэнергию.
В вашем благополучном СССР такси было роскошью,и как говорила героиня известного кинофильма"Наши люди на такси в булочную не ездят",а сейчас не только в булочную, сейчас дети на такси в детсад и школу ездят и при этом ещё хватает наглости говорить о дороговизне.Купи свою машину и катайся,езди на общественном транспорте,ходи пешком наконец.
alex_60: А, ты из понаехавших из Таиланда. Не знал. Думал ты местный.
В Тайланде в частности на Пхукете,такси ещё дороже чем у нас и ничего люди ездят не жалуются,кстати общественного транспорта там можно сказать ,что нету поэтому и выбора нет,а унас выбор есть так что не фиг ныть.
Повышение цен на энергоносители, это всегда было с 1991 года и будет при капитализме. Хочете жить комфортно, платите, СССР тут не причем! Никто с голоду не погибнет, если есть деньги на богатые дастарханы, свадьбы, автомашины, если есть невозвратные кредиты, если есть черновая работа, например мести улицу, мыть авто, если нарушают ПДД и потом, даже безработные платят огромные штрафы! На халяву теперь жить не придется, поэтому нужно привыкать к тем условиям, который ввели ради США Ельцин, Кравчук и Шушкевич. Более того, с 1 января 2025 года будет поголовное декларирование доходов, по итогам которого станет понятно, кто бедный, а кто средний, а кто богатый.Сейчас даже безработный не снимет сам колесо с авто, обязательно едет к шиномонтажке, едет в СТО, чтобы заменить запчасть. Безработные по статистике, а по факту "работают" неофициально, закладчиками, мошенниками и т.д.и у них есть деньги. Автор статьи это знает, но специально все беды в гос-ве валит на госслужащих, хотя во многом виноваты все! Привычка совков валить на других, не замечая бревна в своем глазу, это такая привычка! Сейчас сложилась ситуация, когда удобно валить на любого, ничего при этом не делая. Например, кидают возле многоквартирного дома сами собственники квартир строительный или крупногабаритный мусор, потом валят свою вину на Тазалык, ломают автобусные остановки, виноваты акимат и полиция и так далее! Просто в стране нет понятных для всех слоев населения жестких законов, нет конкретной уголовной, административной, материальной ответственности за ту или иную сферу, нет качественной представительной и исполнительной власти на местах. Нет настоящих кадров, профессионалов своего дела, выполняющих по совести свою работу, кроме бездействующих болтунов, провоцирующих народ, мечтателей, обещающих горы свернуть, а также критиканов, ностальгирующих о жизни в СССР. Теперь обратной дороги нет, все будем жить в фактической реальности. Другого не дано!
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