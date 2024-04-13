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≡ «По садовым обществам ждем разъяснений правительства» - аким Костанайского района прокомментировал вопросы дачников СО «Весна»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48987
«По садовым обществам ждем разъяснений правительства» - аким Костанайского района прокомментировал вопросы дачников СО «Весна»
Отправлено: 13.04.24 - 21:01
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Один из главных на сегодня — куда они должны подавать заявления на получение единовременного пособия как пострадавшие от паводка. В акимат района, на землях которого расположены дачи, или в Костанай, где большинство их проживает.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6191
Re: «По садовым обществам ждем разъяснений правительства» - аким...
Отправлено: 13.04.24 - 21:01
#1
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Цитата://что это в ближайшее время решится.//

А, режим ЧС для чего обьявляется- для СКОРОСТНОГО принятия решении и СКОРОСТНОГО прохождения БЮДЖЕТНЫХ денег- так вроде должно быть.
Паводок спал- теперь можно в привычном БЮРОКРАТИЧЕСКОМ режиме и удобном для чиновников режиме принимать или не принимать решения.
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