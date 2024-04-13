Re: «По садовым обществам ждем разъяснений правительства» - аким...

Отправлено: - 21:01

Цитата://что это в ближайшее время решится.//



А, режим ЧС для чего обьявляется- для СКОРОСТНОГО принятия решении и СКОРОСТНОГО прохождения БЮДЖЕТНЫХ денег- так вроде должно быть.

Паводок спал- теперь можно в привычном БЮРОКРАТИЧЕСКОМ режиме и удобном для чиновников режиме принимать или не принимать решения.