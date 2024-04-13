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≡ Николай ВОРОНИН: Лёд тронулся?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48985
Николай ВОРОНИН: Лёд тронулся?
Отправлено: 13.04.24 - 10:17
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Не знаю, что повлияло на наших парламентариев, но они вдруг обратились к проблемам простых людей, а не только бизнеса. Видимо, слуги народа вспомнили Гегеля, который говорил: «Высший долг государственной власти - следить за тем, чтобы частные интересы не взяли верх над общим благом».
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9809
Re: Николай ВОРОНИН: Лёд тронулся?
Отправлено: 13.04.24 - 10:17
#1
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Цитата:
Таких посредников в нашей стране расплодилось множество - более 120 организаций.

Источник:

Два года назад перешёл в одну из таких посреднических организаций, из-за того что тариф у них был меньше на 5 тнг,экономия составляла да 50000тнгмесяц ,как вам такое?Почему в основной энергоснабжающей организации тариф дороже чем у посредников?

Цитата:
Подтверждением этого является твёрдое заявление министра энергетики Алмасадама Саткалиева о том, что если даже посредников и разгонят, то эта мера ни коим образом не повлияет на размер тарифа за электроэнергию.

Источник:

Нет конечно ,останется один большой посредник и будет повышать тарифы как захочет.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9809
Re: Николай ВОРОНИН: Лёд тронулся?
Отправлено: 13.04.24 - 10:25
#2
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Цитата:
Одновременно в мажилисе возмутились высокой стоимостью мобильной связи и поездок на такси в нашей стране

Источник:

В вашем благополучном СССР такси было роскошью,и как говорила героиня известного кинофильма"Наши люди на такси в булочную не ездят",а сейчас не только в булочную, сейчас дети на такси в детсад и школу ездят и при этом ещё хватает наглости говорить о дороговизне.Купи свою машину и катайся,езди на общественном транспорте,ходи пешком наконец.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20861
Николай ВОРОНИН: Лёд тронулся?
Отправлено: 13.04.24 - 11:09
#3
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Цитата:
Добринцофф:
В вашем благополучном СССР


А, ты из понаехавших из Таиланда.
Не знал. Думал ты местный.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3330
Re: Николай ВОРОНИН: Лёд тронулся?
Отправлено: 13.04.24 - 11:18
#4
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Цитата:
Добринцофф:
В вашем благополучном СССР такси было роскошью

Обычный домашний телефон в СССР был далеко не у всех.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9809
Николай ВОРОНИН: Лёд тронулся?
Отправлено: 13.04.24 - 13:19
#5
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Цитата:
alex_60:
А, ты из понаехавших из Таиланда. Не знал. Думал ты местный.

В Тайланде в частности на Пхукете,такси ещё дороже чем у нас и ничего люди ездят не жалуются,кстати общественного транспорта там можно сказать ,что нету поэтому и выбора нет,а унас выбор есть так что не фиг ныть.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20861
Николай ВОРОНИН: Лёд тронулся?
Отправлено: 13.04.24 - 13:39
#6
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Цитата:
Добринцофф:
В Тайланде в частности на Пхукете,такси ещё дороже чем у нас


В Пхукете осень-зима каждый второй из Кустаная. Они думают что мы арабские шейхи.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9809
Николай ВОРОНИН: Лёд тронулся?
Отправлено: 13.04.24 - 17:54
#7
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Цитата:
alex_60:
В Пхукете осень-зима каждый второй из Кустаная.

Это точно,я только из номера вышел в первый день, иду по улице и слышу Кустанай привет! :lol:
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
297
Re: Николай ВОРОНИН: Лёд тронулся?
Отправлено: 13.04.24 - 18:44
#8
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Цитата:
Добринцофф:
Два года назад перешёл в одну из таких посреднических организаций, из-за того что тариф у них был меньше на 5 тнг,экономия составляла да 50000тнгмесяц ,как вам такое?


Хотелось бы уточнить, вы это сделали как юрлицо или физлицо? Отдельно стоящее здание или где?
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