Отправлено: - 13:19

alex_60:

А, ты из понаехавших из Таиланда. Не знал. Думал ты местный.

Цитата:В Тайланде в частности на Пхукете,такси ещё дороже чем у нас и ничего люди ездят не жалуются,кстати общественного транспорта там можно сказать ,что нету поэтому и выбора нет,а унас выбор есть так что не фиг ныть.