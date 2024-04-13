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≡ Паводки в Казахстане: В Петропавловске прорвало дамбу, затапливает ещё один район города
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48985
Паводки в Казахстане: В Петропавловске прорвало дамбу, затапливает ещё один район города
Отправлено: 13.04.24 - 17:49
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Дамбу несколько дней укрепляли местные жители, военные и волонтёры, но стихия оказалась сильнее. В Петропавловске 13 апреля вода Ишима прорвала дамбу и пошла в микрорайон Косогор на окраине города.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6185
Re: Паводки в Казахстане: В Петропавловске прорвало дамбу,...
Отправлено: 13.04.24 - 17:49
#1
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Скоро Гауезу тоже придёт чёрная метка: - "... неполное служебное соответствие..." или в связи с вышесказанным о "..незлом умысле.." и "...нехватке кадров на гос.службе.." - концепция поменялась и обьявлено что это ПРИРОДНОЕ и тем более впервые за 80 лет.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
297
Re: Паводки в Казахстане: В Петропавловске прорвало дамбу,...
Отправлено: 13.04.24 - 18:37
#2
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Ну у Питера была фора, чтобы подготовиться.
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
266
Re: Паводки в Казахстане: В Петропавловске прорвало дамбу,...
Отправлено: 13.04.24 - 19:07
#3
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С такими "руководителями" ещё не то увидим, это полный трындец
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
266
Re: Паводки в Казахстане: В Петропавловске прорвало дамбу,...
Отправлено: 13.04.24 - 19:09
#4
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Такими темпами они все развалят, а за помощью и обращаться стыдно будет, потому что потомки укуса жучи не просят помощи
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