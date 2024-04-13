Не знаю, что повлияло на наших парламентариев, но они вдруг обратились к проблемам простых людей, а не только бизнеса. Видимо, слуги народа вспомнили Гегеля, который говорил: «Высший долг государственной власти - следить за тем, чтобы частные интересы не взяли верх над общим благом». Читать новость
Два года назад перешёл в одну из таких посреднических организаций, из-за того что тариф у них был меньше на 5 тнг,экономия составляла да 50000тнгмесяц ,как вам такое?Почему в основной энергоснабжающей организации тариф дороже чем у посредников?
Цитата:
Подтверждением этого является твёрдое заявление министра энергетики Алмасадама Саткалиева о том, что если даже посредников и разгонят, то эта мера ни коим образом не повлияет на размер тарифа за электроэнергию.
В вашем благополучном СССР такси было роскошью,и как говорила героиня известного кинофильма"Наши люди на такси в булочную не ездят",а сейчас не только в булочную, сейчас дети на такси в детсад и школу ездят и при этом ещё хватает наглости говорить о дороговизне.Купи свою машину и катайся,езди на общественном транспорте,ходи пешком наконец.
alex_60: А, ты из понаехавших из Таиланда. Не знал. Думал ты местный.
В Тайланде в частности на Пхукете,такси ещё дороже чем у нас и ничего люди ездят не жалуются,кстати общественного транспорта там можно сказать ,что нету поэтому и выбора нет,а унас выбор есть так что не фиг ныть.
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