Re: Паводки в Казахстане: В Петропавловске прорвало дамбу,...

Отправлено: - 17:49

Скоро Гауезу тоже придёт чёрная метка: - "... неполное служебное соответствие..." или в связи с вышесказанным о "..незлом умысле.." и "...нехватке кадров на гос.службе.." - концепция поменялась и обьявлено что это ПРИРОДНОЕ и тем более впервые за 80 лет.