Re: Первые выплаты получили пострадавшие от паводка жители...

Отправлено: - 17:18

По поводу оказания помощи пострадавшим: - какой бы не был скандально известным Моргенштерн, что бы о нём ни писали, тем не менее ( как пишут в СМИ) он (его фонд) отправил целую фуру гуманитарной помощи пострадавшим от непрофессионализма властей при паводке в Костанае и целых 15 фур в г.Орск тоже пострадавшим гражданам в результате таких же непрофессиональных действий властей при паводке.



А, где голос наших так называемых звёзд эстрады, почему они МОЛЧАТ( кроме Димаша): почему не проведут сборный благотворительный концерт в Астане с крутыми билетами и не перечислять пострадавшим от паводка людям ? Это же и ихние почитатели.

Что такое смешное перечисление по 100 000 тенге, при их гонорарах: - курам на смех. Это один поход за продуктами в Астыкжан.



Я, какой то сранный фермер из глубинки, и то каждый год перечисляю на благотворительность ( религию, спорт, культуру, образование) по 4-5 лямов, несмотря на то есть или нет у меня урожая.

До омерзения противно смотреть ихние самолюбование в соцсетях, где они демонстрируют свои шубы, драгоценности, авто, дома, как они отдыхают и прочие личные телодвижения на десятки миллионов тенге.

Хотя бы кто нибудь из них выступил в соцсетях и приободрил пострадавших.