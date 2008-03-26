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Костанай в ближайшем будущем
Костанай в ближайшем будущем
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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Костанай в ближайшем будущем
Отправлено: 26.03.08 - 22:46
В Костанае за последние годы изменилось многое. Целый ряд строек и реконструкций в центре города стал полной неожиданностью для жителей. Этим летом ожидается новая волна перемен. Что, где, когда, а главное за чей счет появится в Костанае, выясняли корреспонденты «НГ».
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Г
Гость
Re: Костанай в ближайшем будущем
Отправлено: 31.03.08 - 18:47
43. Чтобы так вот высунуться и абы чё пердануть большого ума не надо. А ты умой всех - дай мастер-класс! Кинь пару нормальных комментов по теме.
Re: Костанай в ближайшем будущем
Отправлено: 01.04.08 - 23:24
Полностью поддерживаю мнение о том, что руководитель должен ставить задачи, а разработкой плана реализации и самой реализацией поставленной задачи. должны заниматься специалисты. А то наш пострел везде поспел, и там он мастер и здесь, и сосны с березами понатыкал, и деревья по срезал...
Думаю многие обратили внимание на репортаж одног оиз местных каналов, о том как аким лично высаживает саженцы с таким усердием и трудолюбием, заслуживающим уважения, почтения и призывающего присоединится к сему доблесному подвигу и вписать свое имя в историю город... все это конечно хорошо... замечательно.... похвально..... если б не один нюанс, так сказать мелкое упущение... отчетливо видно что аким сажает деревце под линией электро передач, встает вопрос... нахрена???? ивините, ЗАчем???? что бы его потом подрезать?????? или просто от великого ума ???
Думаю многие обратили внимание на репортаж одног оиз местных каналов, о том как аким лично высаживает саженцы с таким усердием и трудолюбием, заслуживающим уважения, почтения и призывающего присоединится к сему доблесному подвигу и вписать свое имя в историю город... все это конечно хорошо... замечательно.... похвально..... если б не один нюанс, так сказать мелкое упущение... отчетливо видно что аким сажает деревце под линией электро передач, встает вопрос... нахрена???? ивините, ЗАчем???? что бы его потом подрезать?????? или просто от великого ума ???
Г
Гость
Re: Костанай в ближайшем будущем
Отправлено: 02.04.08 - 12:43
а ему все равно. после приезда президентов за чемоданы и в Москву... а мы тут ЖИВЕМ!
m
(Полноправные пользователи)
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- 20.03.08
- Сообщений:
- 170
Re: Костанай в ближайшем будущем
Отправлено: 02.04.08 - 17:03
и почему так пессимистично все так,к кулагину,это же болезнь сгнившей системы мож. быть,а может мы другим,которые действит. решают ниче не мож. сказать,а мож. и нельзя этого делать,скорее и то и другое,а как замуж выдавать,так это действительно можем и не боимся(42)
Re: Костанай в ближайшем будущем
Отправлено: 02.04.08 - 17:08
...мда... а садик возвращать в здание, где было ОВД.... ну как бцпомягче.. опрометчиво по моему
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 20.03.08
- Сообщений:
- 170
Re: Костанай в ближайшем будущем
Отправлено: 02.04.08 - 17:21
43му,анонимно хоть кого козлом можно назвать из-за страха,панического страха,который сковывает и не дает нормально думать,оссоб. 43му
Г
Гость
Re: Костанай в ближайшем будущем
Отправлено: 02.04.08 - 18:54
43-му привет от Салтыкова- Щедрина ,см."Сказка о премудром пескаре": Жил премудрый пескарь в норе и всю жизнь дрожал: как бы рак клешней не сцапал, али щука не проглотила... Жил - дрожал, и умирал- дрожал... Классик.
Г
Гость
Re: Костанай в ближайшем будущем
Отправлено: 02.04.08 - 19:25
Ну что вы привязались к бедолаге 43-му. Хочется человеку славы, вот он и тявкает, как шавка из подворотни. Зато вон сколько народу по нему прошлось!!! Скоро самого акима обгонит по популярности! Щас опять чё-нибудь квакнет - и рейтинг на неделю обеспечен! Дешево и сердито.
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
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- 37646
Костанай в ближайшем будущем
Отправлено: 13.04.24 - 15:19
Не туда попал
Но интересно, как изменился Костанай, довольны ли мы
[Исправлено: 111, 13.04.2024 - 16:21]
Но интересно, как изменился Костанай, довольны ли мы
[Исправлено: 111, 13.04.2024 - 16:21]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
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- 37646
Re: Костанай в ближайшем будущем
Отправлено: 13.04.24 - 15:25
Цитата:
Нет, ничего не изменилось..
- В сегодняшних законах и нормах это нигде не прописано. Все отдано на откуп акимам. Заказчик согласовывает все только с акиматами и маслихатами. Если только архитектура сама определится, они должны архитектурный совет иметь. На сегодня законы этот вопрос обходят стороной. Согласование с населением прописано, если изменения касаются перепланировки существующих зданий и сооружений. Единовластный хозяин у нас - акимат и маслихат. Даже с нами никто никаких перемен не обсуждал, это все деньги решили.
Нет, ничего не изменилось..
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