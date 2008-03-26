Re: Костанай в ближайшем будущем

Отправлено: - 23:24

Полностью поддерживаю мнение о том, что руководитель должен ставить задачи, а разработкой плана реализации и самой реализацией поставленной задачи. должны заниматься специалисты. А то наш пострел везде поспел, и там он мастер и здесь, и сосны с березами понатыкал, и деревья по срезал...

Думаю многие обратили внимание на репортаж одног оиз местных каналов, о том как аким лично высаживает саженцы с таким усердием и трудолюбием, заслуживающим уважения, почтения и призывающего присоединится к сему доблесному подвигу и вписать свое имя в историю город... все это конечно хорошо... замечательно.... похвально..... если б не один нюанс, так сказать мелкое упущение... отчетливо видно что аким сажает деревце под линией электро передач, встает вопрос... нахрена???? ивините, ЗАчем???? что бы его потом подрезать?????? или просто от великого ума ???