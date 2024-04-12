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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 21:14
абайка95. а где вы родились?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 21:15
абайка95, а где вы работаете?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 21:23
анекдот на ночь
Пациентка: – Доктор, у меня голова болит.
– Да я, собственно, ни на что не претендую.
Пациентка: – Доктор, у меня голова болит.
– Да я, собственно, ни на что не претендую.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 21:25
из жизни котов
– Пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит.
– А ты ее кормила?
– Нет. –
Значит, готовит что-то.
– Пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит.
– А ты ее кормила?
– Нет. –
Значит, готовит что-то.
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 21:52
Цитата:
Все время дразнил меня школьным учителем информатики, а сам оказался школьным психологом )) какая ирония
alex_60:
абайка95, а где вы работаете?
абайка95, а где вы работаете?
Все время дразнил меня школьным учителем информатики, а сам оказался школьным психологом )) какая ирония
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 22:21
Ждём ответов от абайка95.
[Исправлено: alex_60, 12.04.2024 - 23:25]
[Исправлено: alex_60, 12.04.2024 - 23:25]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 22:25
Комментарий удален модератором.
К
(Полноправные пользователи)
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- 545
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 06:36
Цитата:
Гога: Это вода из России,--- только форумчане во всем обвиняли Россию , теперь уже и официальные лица подключилисьтак это только в фантазиях престарелых выходцев из "лучшего" образования в мире - "...государство и народ это не одно и то же" на самом это ещё как одно и то же, с отдельными незначительными вкраплениями вменяемых граждан, это если мы говорим о казахстане или любой другой постсоветской стране.
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Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 06:56
Всем доброго утра и удачных выходных!
Снова дежурный врач телефоны не забрал, отдельные товарищи опять ночью сотрясали воздух 😂😂😂.
Снова дежурный врач телефоны не забрал, отдельные товарищи опять ночью сотрясали воздух 😂😂😂.
К
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 07:37
Цитата:
так я и спрашиваю где это мирное применение в россии? как в совке делали тнп на от(вали)ь для постановки галочки в графе сделано столько-то, наплевав на качество, удобство и т.д.
и я конечно понимаю граждан с обостренным стадным чувством, но мне как-то по(барабану)й кто там полетел в космос и водородную бомбу соорудил. меня интересует почему штаны с закосом под "иномарку" сделанные в китае или узбекистане и продаваемые через интернет имеют бирку с актуальными измеряемыми параметрами важными для потребителя, особенно при продаже через интернет. а российские бренды че-то не озаботились такой информацией. а потому что как и в совке как и в ри всем класть друг на друга в этой россии и на самого себя в первую очередь
ACROS:
При умелом применении в мирных целях
При умелом применении в мирных целях
так я и спрашиваю где это мирное применение в россии? как в совке делали тнп на от(вали)ь для постановки галочки в графе сделано столько-то, наплевав на качество, удобство и т.д.
и я конечно понимаю граждан с обостренным стадным чувством, но мне как-то по(барабану)й кто там полетел в космос и водородную бомбу соорудил. меня интересует почему штаны с закосом под "иномарку" сделанные в китае или узбекистане и продаваемые через интернет имеют бирку с актуальными измеряемыми параметрами важными для потребителя, особенно при продаже через интернет. а российские бренды че-то не озаботились такой информацией. а потому что как и в совке как и в ри всем класть друг на друга в этой россии и на самого себя в первую очередь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 08:41
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 09:22
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 09:35
Вот сочинение ученицы 11 класса Анны Ждановой "РУССКИЙ МИР и ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ"
Тут, конечно, много ещё "детскости", но суть верна.
"В последнее время в западной и в либеральной отечественной публицистике много пишут о русском варварстве на фоне европейской цивилизованности. Но если сравнить нравственные идеалы и реальную жизнь народов, полистать героические страницы истории русского народа, то возникает совсем другая картина.
Например, в русском языческом пантеоне никогда не было бога войны, в то время как среди европейских народов понятие о воинственном божестве доминировало, весь эпос построен вокруг войн и завоеваний.
Русский человек после победы над иноверцами никогда не стремился насильственно обратить их в свою веру.
В былине «Илья Муромец и Идолище» русский богатырь освобождает Царьград от поганого Идолища, но отказывается быть воеводою города и возвращается на родину.
В древнерусской литературе отсутствует тема обогащения при завоеваниях, разбоях, в то время
как сюжеты на эту тему распространены в западноевропейской литературе. Герои «Песни о
Нибелунгах» одержимы поиском зарытого клада - золота Рейна.
Главный герой древней английской поэмы «Беовульф» погибает, «насытив зренье игрой самоцветов и блеском золота... В обмен на богатства жизнь положил я».
Ни одному из героев русского эпоса не приходит в голову жизнь положить в обмен на богатства. Более того, Илья Муромец не способен принять откуп, предлагаемый разбойниками, - «золотой казны, платья цветного и коней добрых сколько надобно». Он, не сомневаясь, отвергает путь, где «богату быть», но добровольно испытывает дорогу, где «убиту быть».
И не только в эпосе, но и в легендах, сказках, песнях, пословицах и поговорках русского народа долг личной или родовой ЧЕСТИ не имеет ничего общего с долгом личной или родовой МЕСТИ.
Тут, конечно, много ещё "детскости", но суть верна.
"В последнее время в западной и в либеральной отечественной публицистике много пишут о русском варварстве на фоне европейской цивилизованности. Но если сравнить нравственные идеалы и реальную жизнь народов, полистать героические страницы истории русского народа, то возникает совсем другая картина.
Например, в русском языческом пантеоне никогда не было бога войны, в то время как среди европейских народов понятие о воинственном божестве доминировало, весь эпос построен вокруг войн и завоеваний.
Русский человек после победы над иноверцами никогда не стремился насильственно обратить их в свою веру.
В былине «Илья Муромец и Идолище» русский богатырь освобождает Царьград от поганого Идолища, но отказывается быть воеводою города и возвращается на родину.
В древнерусской литературе отсутствует тема обогащения при завоеваниях, разбоях, в то время
как сюжеты на эту тему распространены в западноевропейской литературе. Герои «Песни о
Нибелунгах» одержимы поиском зарытого клада - золота Рейна.
Главный герой древней английской поэмы «Беовульф» погибает, «насытив зренье игрой самоцветов и блеском золота... В обмен на богатства жизнь положил я».
Ни одному из героев русского эпоса не приходит в голову жизнь положить в обмен на богатства. Более того, Илья Муромец не способен принять откуп, предлагаемый разбойниками, - «золотой казны, платья цветного и коней добрых сколько надобно». Он, не сомневаясь, отвергает путь, где «богату быть», но добровольно испытывает дорогу, где «убиту быть».
И не только в эпосе, но и в легендах, сказках, песнях, пословицах и поговорках русского народа долг личной или родовой ЧЕСТИ не имеет ничего общего с долгом личной или родовой МЕСТИ.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 09:47
Продолжение
Понятие мести как таковое вообще отсутствует в русском фольклоре, оно как бы изначально не заложено в «генетическом коде» народа, а русский воин всегда был воином-освободителем.
И в этом - отличие русского человека от западноевропейского.
Русский историк и философ Иван Ильин писал: «Европа не знает нас... потому что ей чуждо славянорусское созерцание мира, природы и человека. Западноевропейское человечество движется волею и рассудком. Русский человек живёт прежде всего сердцем и воображением и лишь потом умом и волею. Поэтому средний европеец стыдится искренности, совести и доброты как «глупости».
Русский человек, наоборот, ждёт от человека прежде всего доброты, совести и искренности.
Европеец, воспитанный Римом, презирает про себя другие народы и желает властвовать над ними. Русский человек всегда наслаждался естественной свободой своего пространства... Он всегда «удивлялся» другим народам, добродушно с ними уживался и ненавидел только вторгающихся поработителей...»...
Русский народ не творил таких злодеяний, как просвещённые европейцы на завоёванных землях.
В национальной психологии было некое сдерживающее нравственное начало. От природы сильный, выносливый, динамичный народ был наделён удивительной выживаемостью. На силе духа основывались и знаменитое русское долготерпение, и терпимость к другим.
Под непрерывными нашествиями со всех сторон, в невероятно суровых климатических условиях русский народ колонизировал огромные территории, не истребив, не поработив, не ограбив и не перекрестив насильно ни один народ.
Колониальная политика западноевропейских народов искоренила аборигенов трёх материков, превратила в рабов население огромной Африки и неизменно метрополии богатели за счёт колоний.
Русский народ, ведя не только оборонительные войны, присоединяя, как и все большие народы, большие территории, нигде не обращался с завоёванными, как европейцы. От европейских завоеваний лучше жилось европейским народам, ограбление колоний обогащало метрополии.
Россия сохранила каждый народ, в неё вошедший. Она была их защитницей, обеспечивала им право на землю, собственность, на веру, обычаи, культуру.
Россия никогда не была националистическим государством, она принадлежала одновременно всем, в ней живущим. Русский народ имел только одно «преимущество» - нести бремя государственного строительства.
В результате было создано уникальное в мировой истории государство, которое русский народ защищал своей кровью, не щадя жизни.
Патриотизм, который продемонстрировал русский солдат на полях Великой Отечественной войны - это патриотизм высочайшей пробы, которого не знала ни мировая, ни отечественная история. И я никогда не соглашусь с высказываниями в прессе о русском «варварстве» и европейской «добродетельности».
Я горжусь, что такими красивыми, стойкими, мужественными и выносливыми были наши предки, наши героические предки, а мы - их потомки!"
Глумись, абайка!
Твой стиль - глумление над всем подряд!
Понятие мести как таковое вообще отсутствует в русском фольклоре, оно как бы изначально не заложено в «генетическом коде» народа, а русский воин всегда был воином-освободителем.
И в этом - отличие русского человека от западноевропейского.
Русский историк и философ Иван Ильин писал: «Европа не знает нас... потому что ей чуждо славянорусское созерцание мира, природы и человека. Западноевропейское человечество движется волею и рассудком. Русский человек живёт прежде всего сердцем и воображением и лишь потом умом и волею. Поэтому средний европеец стыдится искренности, совести и доброты как «глупости».
Русский человек, наоборот, ждёт от человека прежде всего доброты, совести и искренности.
Европеец, воспитанный Римом, презирает про себя другие народы и желает властвовать над ними. Русский человек всегда наслаждался естественной свободой своего пространства... Он всегда «удивлялся» другим народам, добродушно с ними уживался и ненавидел только вторгающихся поработителей...»...
Русский народ не творил таких злодеяний, как просвещённые европейцы на завоёванных землях.
В национальной психологии было некое сдерживающее нравственное начало. От природы сильный, выносливый, динамичный народ был наделён удивительной выживаемостью. На силе духа основывались и знаменитое русское долготерпение, и терпимость к другим.
Под непрерывными нашествиями со всех сторон, в невероятно суровых климатических условиях русский народ колонизировал огромные территории, не истребив, не поработив, не ограбив и не перекрестив насильно ни один народ.
Колониальная политика западноевропейских народов искоренила аборигенов трёх материков, превратила в рабов население огромной Африки и неизменно метрополии богатели за счёт колоний.
Русский народ, ведя не только оборонительные войны, присоединяя, как и все большие народы, большие территории, нигде не обращался с завоёванными, как европейцы. От европейских завоеваний лучше жилось европейским народам, ограбление колоний обогащало метрополии.
Россия сохранила каждый народ, в неё вошедший. Она была их защитницей, обеспечивала им право на землю, собственность, на веру, обычаи, культуру.
Россия никогда не была националистическим государством, она принадлежала одновременно всем, в ней живущим. Русский народ имел только одно «преимущество» - нести бремя государственного строительства.
В результате было создано уникальное в мировой истории государство, которое русский народ защищал своей кровью, не щадя жизни.
Патриотизм, который продемонстрировал русский солдат на полях Великой Отечественной войны - это патриотизм высочайшей пробы, которого не знала ни мировая, ни отечественная история. И я никогда не соглашусь с высказываниями в прессе о русском «варварстве» и европейской «добродетельности».
Я горжусь, что такими красивыми, стойкими, мужественными и выносливыми были наши предки, наши героические предки, а мы - их потомки!"
Глумись, абайка!
Твой стиль - глумление над всем подряд!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.04.24 - 10:00
Цитата:
везет там вам, всю ночь кнопки на телефоне изучали наверное.
Kairat stayer:
Снова дежурный врач телефоны не забрал,
Снова дежурный врач телефоны не забрал,
везет там вам, всю ночь кнопки на телефоне изучали наверное.
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