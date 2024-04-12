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≡ "Паводки результат коррупции" - С таким плакатом вышла на пикет жительница Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48981
"Паводки результат коррупции" - С таким плакатом вышла на пикет жительница Костаная
Отправлено: 12.04.24 - 20:18
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Жительница Костаная Анель АЛИГАЗИНА сегодня, 12 апреля, провела одиночный пикет возле ТЦ MART. Она вышла с плакатом "Паводок результат коррупции". Уже через несколько минут к активистке подошли сотрудники полиции и акимата Костаная. Они потребовали прекратить акцию, так как она не согласована с властями.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1801
Re: "Паводки результат коррупции" - С таким плакатом...
Отправлено: 12.04.24 - 20:18
#1
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Цитата:
Скажите, каких превентивных мер мы не приняли? Нужно было поехать в Россию, вычистить там снег, чтобы вода к нам не пришла? Это вода с России, вода из полей.

Источник:

Какой уже раз всем говорят и пишут что вода пришла из России! Взяла бы лопату и почистила бы снег в россии где все деньги уходят на войну, помогла бы чем могла..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1104
Re: "Паводки результат коррупции" - С таким плакатом...
Отправлено: 12.04.24 - 20:22
#2
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Это вода из России, вода из полей.

....это скорее всего результат бездействия пограничных и таможенных органов,что смогла просочиться на территорию Казахстана стоило обьяснить госпоже Алигазиной.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15646
Re: "Паводки результат коррупции" - С таким плакатом...
Отправлено: 12.04.24 - 20:29
#3
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Цитата:
Анель Алигазина свернула плакат и попыталась узнать - как чиновники узнали об акции и успели столь оперативно прийти на место пикета


Очень трудно не узнать об акции когда ты встала в центре города)


Цитата:
У нас власти никогда не работают над предупреждением стихийных бедствий, - отметила Анель. - Есть журналист Кирилл Павлов, который еще осенью предупреждал о паводках. 


Специально загуглил чё он писал
В итоге он предупреждал что в Костанайской области угроза паводка в Карасу и аулиеколе
В том что затопит тургай
И уж темболее Тобол выйдет он ничего не писал
Такую журналистику с их прогнозами в одно место надо посылать)


Цитата:
Я не эколог и я не могу объяснить, где именно был факт коррупции, но я считаю, что наше государство работает уже с последствиями паводка, а не с причинами. Не нужно заселять людей в места, где возможны подтопления


Я не ракетчик я филолог
Но знаю что ракет у России осталось мало
Юлия Латынина февраль 2022 года


Цитата:
Она сфотографировалась с Дуйсековым и ушла домой.

Какая милота

Завтра ей аким грамоту вручит
Послезавтра она станет пресс секом отдела полиции
Получит служебную квартиру
Вот и всё

Работа агента провокатора закончена
Можно расходится))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1801
Re: "Паводки результат коррупции" - С таким плакатом...
Отправлено: 12.04.24 - 23:41
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
....это скорее всего результат бездействия пограничных и таможенных органов,что смогла просочиться на территорию Казахстана стоило обьяснить госпоже Алигазиной.

По мне так кажется что это была какая то диверсия которая не сработала как было задумано и запланировано. Очень хлипкие дамбы, которые разом рванули и сбросили громадный объём воды в Казахстан..которая по плану должна была нанести непоправимый ущерб с громадным количеством жертв..Не даром тут многие с пеной у рта доказывают обратное. Но господь бог уберёг нас
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10135
Re: "Паводки результат коррупции" - С таким плакатом...
Отправлено: 13.04.24 - 01:27
#5
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Это вода из России,--- только форумчане во всем обвиняли Россию , теперь уже и официальные лица подключились :lol: :lol: :lol: :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20816
Re: "Паводки результат коррупции" - С таким плакатом...
Отправлено: 13.04.24 - 08:44
#6
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//руководитель отдела внутренней политики Олжас ДУЙСЕКОВ и несколько полицейских.//Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Какой уже раз всем говорят и пишут что вода пришла из России! Взяла бы лопату и почистила бы снег в россии где все деньги уходят на войну, помогла бы чем могла..


здравый смысл гр нг
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20816
Re: "Паводки результат коррупции" - С таким плакатом...
Отправлено: 13.04.24 - 08:48
#7
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//руководитель отдела внутренней политики Олжас ДУЙСЕКОВ и несколько полицейских.//

всех к награде.
ордена, медали, денег мешок.
пресекли революцию.
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