"Паводки результат коррупции" - С таким плакатом вышла на пикет жительница Костаная
Отправлено: 12.04.24 - 20:18
Жительница Костаная Анель АЛИГАЗИНА сегодня, 12 апреля, провела одиночный пикет возле ТЦ MART. Она вышла с плакатом "Паводок результат коррупции". Уже через несколько минут к активистке подошли сотрудники полиции и акимата Костаная. Они потребовали прекратить акцию, так как она не согласована с властями. Читать новость
Анель Алигазина свернула плакат и попыталась узнать - как чиновники узнали об акции и успели столь оперативно прийти на место пикета
Очень трудно не узнать об акции когда ты встала в центре города)
Цитата:
У нас власти никогда не работают над предупреждением стихийных бедствий, - отметила Анель. - Есть журналист Кирилл Павлов, который еще осенью предупреждал о паводках.
Специально загуглил чё он писал В итоге он предупреждал что в Костанайской области угроза паводка в Карасу и аулиеколе В том что затопит тургай И уж темболее Тобол выйдет он ничего не писал Такую журналистику с их прогнозами в одно место надо посылать)
Цитата:
Я не эколог и я не могу объяснить, где именно был факт коррупции, но я считаю, что наше государство работает уже с последствиями паводка, а не с причинами. Не нужно заселять людей в места, где возможны подтопления
Я не ракетчик я филолог Но знаю что ракет у России осталось мало Юлия Латынина февраль 2022 года
Цитата:
Она сфотографировалась с Дуйсековым и ушла домой.
Какая милота
Завтра ей аким грамоту вручит Послезавтра она станет пресс секом отдела полиции Получит служебную квартиру Вот и всё
Работа агента провокатора закончена Можно расходится))
родом из Шанхая2022: ....это скорее всего результат бездействия пограничных и таможенных органов,что смогла просочиться на территорию Казахстана стоило обьяснить госпоже Алигазиной.
По мне так кажется что это была какая то диверсия которая не сработала как было задумано и запланировано. Очень хлипкие дамбы, которые разом рванули и сбросили громадный объём воды в Казахстан..которая по плану должна была нанести непоправимый ущерб с громадным количеством жертв..Не даром тут многие с пеной у рта доказывают обратное. Но господь бог уберёг нас
Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать